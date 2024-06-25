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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bayram-tatilinde-havalimanlarinda-rekor-7-milyon-916-bin-726-yolcu-hizmet-aldi-1085193878.html
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor: 7 milyon 916 bin 726 yolcu hizmet aldı
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor: 7 milyon 916 bin 726 yolcu hizmet aldı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı.Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir havayolu trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" ifadesini kullandı.Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.İstanbul Havalimanı'nda 2 Milyon 434 Bin yolcuya hizmet verildiİstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte havalimanlarında yoğunluklar yaşandığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda rekor kırıldıMuğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi.Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul, istanbul havalimanı, ankara, antalya, muğla, bodrum, milas
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul, istanbul havalimanı, ankara, antalya, muğla, bodrum, milas

Bayram tatilinde havalimanlarında rekor: 7 milyon 916 bin 726 yolcu hizmet aldı

09:47 25.06.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı.
Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir havayolu trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" ifadesini kullandı.
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda 2 Milyon 434 Bin yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte havalimanlarında yoğunluklar yaşandığını belirterek şu cümleleri kaydetti:

Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 429 uçak trafiği ile 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu havalimanımızda 21 Haziran Cuma günü 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihleri arasında Antalya Havalimanımızda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanımızda 22 Haziran Cumartesi Günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda rekor kırıldı

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi.
Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
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TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'
17 Haziran , 17:59
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