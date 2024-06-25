https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bayram-tatilinde-havalimanlarinda-rekor-7-milyon-916-bin-726-yolcu-hizmet-aldi-1085193878.html

Bayram tatilinde havalimanlarında rekor: 7 milyon 916 bin 726 yolcu hizmet aldı

Bayram tatilinde havalimanlarında rekor: 7 milyon 916 bin 726 yolcu hizmet aldı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T09:47+0300

2024-06-25T09:47+0300

2024-06-25T09:47+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

istanbul

istanbul havalimanı

ankara

antalya

muğla

bodrum

milas

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı.Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir havayolu trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" ifadesini kullandı.Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.İstanbul Havalimanı'nda 2 Milyon 434 Bin yolcuya hizmet verildiİstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte havalimanlarında yoğunluklar yaşandığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda rekor kırıldıMuğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi.Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul, istanbul havalimanı, ankara, antalya, muğla, bodrum, milas