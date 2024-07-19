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Okan Buruk'a müjde: Galatsaray'da 2 transfer birden
Okan Buruk'a müjde: Galatsaray'da 2 transfer birden
Sputnik Türkiye
Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor ve üst üste yaşanan olumlu gelişmelerle yüzler gülüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T07:52+0300
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spor
galatasaray
galatasaray sk
transfer
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michy batshuayi
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Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için listenin ilk sırasında yer alan Guela Doue’nin transferini tamamladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, Okan Buruk’un oyun sisteminde kilit bir rol üstleneceği belirtildi. Bu transfer Milliyet'in haberine göre, Avusturya kampında bulunan Buruk'un moralini yükseltti.Wendel i̇çin geri sayımZenit'ten Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in transferinde de sona yaklaşıldı. Buruk, Wendel’in takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Bu iki transferle Galatasaray, 2 ve 8 numara problemini çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında olan sarı-kırmızılılar, bu hamlelerle kendine geldi.Taylan Antalyalı yine ayrılıyorGeçen sezonu Samsunspor’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatasaray’a geri döndü. Ancak orta saha rotasyonunda forma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Antalyalı, geçen sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Batshuayi'den siftah: Galatasaray Trencin’i farklı geçtiGalatasaray, Avusturya kampının ilk ayağını Trencin ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi’nin golleriyle Slovakya 1. Lig ekibini 4-1 mağlup etti. Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarken 2 asistle de öne çıktı.Karşılaşma sonrası İstanbul’a dönen Galatasaray, 22 Temmuz’da tekrar Avusturya’ya giderek Lecce ve Parma ile hazırlık maçları yapacak. Bu maçlar, takımın Avrupa hedeflerine hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.
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galatasaray, galatasaray sk, transfer, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), michy batshuayi
galatasaray, galatasaray sk, transfer, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), michy batshuayi

Okan Buruk'a müjde: Galatsaray'da 2 transfer birden

07:52 19.07.2024
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor ve üst üste yaşanan olumlu gelişmelerle yüzler gülüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği iki transferde önemli adımlar atıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için listenin ilk sırasında yer alan Guela Doue’nin transferini tamamladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, Okan Buruk’un oyun sisteminde kilit bir rol üstleneceği belirtildi. Bu transfer Milliyet'in haberine göre, Avusturya kampında bulunan Buruk'un moralini yükseltti.

Wendel i̇çin geri sayım

Zenit'ten Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in transferinde de sona yaklaşıldı. Buruk, Wendel’in takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Bu iki transferle Galatasaray, 2 ve 8 numara problemini çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında olan sarı-kırmızılılar, bu hamlelerle kendine geldi.

Taylan Antalyalı yine ayrılıyor

Geçen sezonu Samsunspor’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatasaray’a geri döndü. Ancak orta saha rotasyonunda forma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Antalyalı, geçen sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Batshuayi'den siftah: Galatasaray Trencin’i farklı geçti

Galatasaray, Avusturya kampının ilk ayağını Trencin ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi’nin golleriyle Slovakya 1. Lig ekibini 4-1 mağlup etti. Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarken 2 asistle de öne çıktı.
Karşılaşma sonrası İstanbul’a dönen Galatasaray, 22 Temmuz’da tekrar Avusturya’ya giderek Lecce ve Parma ile hazırlık maçları yapacak. Bu maçlar, takımın Avrupa hedeflerine hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.
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