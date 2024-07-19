https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/okan-buruka-mujde-galatsarayda-2-transfer-birden-1086000697.html

Okan Buruk'a müjde: Galatsaray'da 2 transfer birden

Okan Buruk'a müjde: Galatsaray'da 2 transfer birden

Sputnik Türkiye

Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor ve üst üste yaşanan olumlu gelişmelerle yüzler gülüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T07:52+0300

2024-07-19T07:52+0300

2024-07-19T07:52+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

transfer

okan buruk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

michy batshuayi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073180326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad3c19ade4f3792873c175a2ac2110.jpg

Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için listenin ilk sırasında yer alan Guela Doue’nin transferini tamamladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, Okan Buruk’un oyun sisteminde kilit bir rol üstleneceği belirtildi. Bu transfer Milliyet'in haberine göre, Avusturya kampında bulunan Buruk'un moralini yükseltti.Wendel i̇çin geri sayımZenit'ten Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in transferinde de sona yaklaşıldı. Buruk, Wendel’in takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Bu iki transferle Galatasaray, 2 ve 8 numara problemini çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında olan sarı-kırmızılılar, bu hamlelerle kendine geldi.Taylan Antalyalı yine ayrılıyorGeçen sezonu Samsunspor’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatasaray’a geri döndü. Ancak orta saha rotasyonunda forma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Antalyalı, geçen sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Batshuayi'den siftah: Galatasaray Trencin’i farklı geçtiGalatasaray, Avusturya kampının ilk ayağını Trencin ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Köhn, Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi’nin golleriyle Slovakya 1. Lig ekibini 4-1 mağlup etti. Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarken 2 asistle de öne çıktı.Karşılaşma sonrası İstanbul’a dönen Galatasaray, 22 Temmuz’da tekrar Avusturya’ya giderek Lecce ve Parma ile hazırlık maçları yapacak. Bu maçlar, takımın Avrupa hedeflerine hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/mevduat-yatirimcilarina-uzmanindan-uyari-faiz-oranlari-yenilendi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-oldu-1086000499.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, transfer, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), michy batshuayi