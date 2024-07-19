https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/mevduat-yatirimcilarina-uzmanindan-uyari-faiz-oranlari-yenilendi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-oldu-1086000499.html
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı: Faiz oranları yenilendi, 1 milyon TL’nin getirisi ne oldu?
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı: Faiz oranları yenilendi, 1 milyon TL’nin getirisi ne oldu?
Sputnik Türkiye
Haziran ayında enflasyona göre en çok kazandıran yatırım aracı olan mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar mevduat faiz... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T07:39+0300
2024-07-19T07:39+0300
2024-07-19T07:39+0300
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
banka
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg
Mevduat faizleri, yüksek getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bankaların 1 milyon TL üzerindeki mevduatlar için aylık yüzde 48-52 aralığında faiz verdiği gözlemleniyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Önümüzdeki süreçte faizlerin düşme eğilimi gösterdiğine dair bir inanç var. Faizler düştüğünde bankalar topladıkları paraları kredi ve tahvil olarak değerlendirebilecekler" dedi.Bankalar arası faiz rekabetiBaydar'a göre, son zamanlarda mevduatlarda azalma ve kredilerde artış gözlemlendi. Bu durum, bankacılık sektörünün fonlama ihtiyacı doğurdu. Merkez Bankası, faizlerin yükselmesine izin vermemek için fonlama ile devreye girebilir. Aksi halde bankalar arasında faiz rekabeti başlayabilir ve bu da daha yüksek mevduat faizi anlamına gelir. Ancak, şu an için böyle bir durum söz konusu değil.Mevduat faiz oranları ne kadar olur?Mevduat faizleri yükselir mi?Mevduat, altın ve döviz getirileriÖnümüzdeki iki ay boyunca mevduatta getiriler yüksek kalmaya devam edecek. Ancak, bu sürenin ardından aşağı yönlü hareketler yaşanabilir. Mevduat, en kazançlı yatırım aracı olmasa da mevcut kazançlarını koruyan bir seçenek olacaktır. Altın, mevduatın önüne geçebilir ve altın bazlı fon hesapları daha iyi getiri sağlayabilir.Doların ise ABD'deki seçim çekişmeleri nedeniyle belirsiz bir seyir izlemesi bekleniyor. Borsada yabancı girişinin devam etmesi halinde çıkışlar yaşanabilir. Ancak, mevduat ve altının iyi bir getiri sunacağı düşünülüyor.1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?Yüzde 51 faiz veren bir bankanın 32 günlük net getirisi 41 bin 358 TL’dir. Bu durumda, vade sonunda hesaptaki 1 milyon TL, 1 milyon 41 bin 358 TL olarak geri dönecektir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/meteorolojiden-istanbul-dahil-12-sehre-uyari-nemden-bogulan-illere-cok-kuvvetli-saganak-geliyor-1085999874.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_eb4b6f1ccf87d63afb509650a4d0197e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır
mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı: Faiz oranları yenilendi, 1 milyon TL’nin getirisi ne oldu?
Haziran ayında enflasyona göre en çok kazandıran yatırım aracı olan mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını güncellerken, parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler faizlerin daha da yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki, mevduat faizi oranları düştü mü?
Mevduat faizleri, yüksek getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bankaların 1 milyon TL üzerindeki mevduatlar için aylık yüzde 48-52 aralığında faiz verdiği gözlemleniyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Önümüzdeki süreçte faizlerin düşme eğilimi gösterdiğine dair bir inanç var. Faizler düştüğünde bankalar topladıkları paraları kredi ve tahvil olarak değerlendirebilecekler" dedi.
Bankalar arası faiz rekabeti
Baydar'a göre, son zamanlarda mevduatlarda azalma ve kredilerde artış gözlemlendi. Bu durum, bankacılık sektörünün fonlama ihtiyacı doğurdu. Merkez Bankası, faizlerin yükselmesine izin vermemek için fonlama ile devreye girebilir. Aksi halde bankalar arasında faiz rekabeti başlayabilir ve bu da daha yüksek mevduat faizi anlamına gelir. Ancak, şu an için böyle bir durum söz konusu değil.
Mevduat faiz oranları ne kadar olur?
"Son açıklanan enflasyon rakamlarında beklenenin üzerinde bir düşüş görülmesi ve temmuz ile ağustos aylarında ciddi düşüşlerin beklenmesi, Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırdı. Ancak, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu konuda temkinli olunacağını belirtti. Yıl sonuna kadar faizlerde yüzde 50’nin üzerine çıkılması beklenmiyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yüzde 50 seviyesi tavan olarak görülüyor."
Mevduat faizleri yükselir mi?
"Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş beklentileri arttıkça, Merkez Bankası faiz indirimi yapmadığı takdirde devlet tahvillerinde bu durum faiz düşüşü şeklinde yorumlanabilir. Bankalar, tahvil alımı ve yüksek faizli kredi verme amacıyla mevduat faizlerini geçici olarak yükseltebilirler."
Mevduat, altın ve döviz getirileri
Önümüzdeki iki ay boyunca mevduatta getiriler yüksek kalmaya devam edecek. Ancak, bu sürenin ardından aşağı yönlü hareketler yaşanabilir. Mevduat, en kazançlı yatırım aracı olmasa da mevcut kazançlarını koruyan bir seçenek olacaktır. Altın, mevduatın önüne geçebilir ve altın bazlı fon hesapları daha iyi getiri sağlayabilir.
Doların ise ABD'deki seçim çekişmeleri nedeniyle belirsiz bir seyir izlemesi bekleniyor. Borsada yabancı girişinin devam etmesi halinde çıkışlar yaşanabilir. Ancak, mevduat ve altının iyi bir getiri sunacağı düşünülüyor.
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Yüzde 51 faiz veren bir bankanın 32 günlük net getirisi 41 bin 358 TL’dir. Bu durumda, vade sonunda hesaptaki 1 milyon TL, 1 milyon 41 bin 358 TL olarak geri dönecektir.