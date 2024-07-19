https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/muzakere-surecini-bozan-boris-johnson-trump-ukraynadaki-catismayi-bitirebilir-1086044341.html
Müzakere sürecini bozan Boris Johnson: ‘Trump, Ukrayna’daki çatışmayı bitirebilir’
Müzakere sürecini bozan Boris Johnson: ‘Trump, Ukrayna’daki çatışmayı bitirebilir’
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2022’de Ukrayna krizi çözüme çok yakınken Kiev’e ‘Rusya'yla savaşmaya devam et’ diyerek müzakere sürecini bozan dönemin İngiltere Başbakanı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T23:25+0300
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Mail gazetesi için kalame aldığı yazıda, “Bu hafta Donald Trump ile konuştuktan sonra, onun bu durumu düzeltecek, Ukrayna'yı kurtaracak, barış getirecek ve çatışmanın yıkıcı bulaşıcılığını durduracak güce ve cesarete sahip olduğuna her zamankinden daha fazla ikna oldum” ifadesini kullandı.Trump’ın, suikast girişiminin ardından hâlâ sahnedeyken güvenliğin onu pasif bir şekilde uzaklaştırmasına izin vermeyerek yumruğunu yukarı kaldırdığında karakterini ortaya koyduğunu kaydeden Johnson, eski ABD Başkanının, Kiev’in yenilmesinin Washington için de bir yenilgiye dönüşeceğinin farkında olduğunu belirterek şunu dedi:Johnson ayrıca Ukraynalıların, “dünyadaki en etkili Rusya karşıtı güç” olduğunu savundu.
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ingiltere, boris johnson, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev, washington, batı
ingiltere, boris johnson, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev, washington, batı
Müzakere sürecini bozan Boris Johnson: ‘Trump, Ukrayna’daki çatışmayı bitirebilir’
İstanbul’da 2022’de Ukrayna krizi çözüme çok yakınken Kiev’e ‘Rusya'yla savaşmaya devam et’ diyerek müzakere sürecini bozan dönemin İngiltere Başbakanı Johnson, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın cesareti ve gücü sayesinde Ukrayna’daki çatışmaya son verebileceğini dile getirdi.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Mail gazetesi için kalame aldığı yazıda, “Bu hafta Donald Trump ile konuştuktan sonra, onun bu durumu düzeltecek, Ukrayna'yı kurtaracak, barış getirecek ve çatışmanın yıkıcı bulaşıcılığını durduracak güce ve cesarete sahip olduğuna her zamankinden daha fazla ikna oldum” ifadesini kullandı.
Trump’ın, suikast girişiminin ardından hâlâ sahnedeyken güvenliğin onu pasif bir şekilde uzaklaştırmasına izin vermeyerek yumruğunu yukarı kaldırdığında karakterini ortaya koyduğunu kaydeden Johnson, eski ABD Başkanının, Kiev’in yenilmesinin Washington için de bir yenilgiye dönüşeceğinin farkında olduğunu belirterek şunu dedi:
Trump'ın Ukrayna ve Batı için doğru koşullarda bu duruma bir son verebileceğine inanıyorum. Seçilmesi halinde tam olarak ne yapacağından emin olamayacağımı vurgulamak isterim.
Johnson ayrıca Ukraynalıların, “dünyadaki en etkili Rusya karşıtı güç” olduğunu savundu.