https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bidenden-baskanlik-yarisina-devam-mesaji-1086038172.html

Biden’den ‘başkanlık yarışına devam’ mesajı

Biden’den ‘başkanlık yarışına devam’ mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı seçim kampanyasına önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam etmeyi umduğunu... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T20:20+0300

2024-07-19T20:20+0300

2024-07-19T20:15+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

joe biden

donald trump

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

kamala harris

beyaz saray

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Kovid-19 testinin pozitif çıktığı andan itibaren Delaware Eyaleti’ndeki rezidansında kendini izole eden Biden, “Kampanyama önümüzdeki hafta devam etmeyi umuyorum” açıklamasında bulundu.Rakibi Donald Trump’ın 90 dakikalık kongre konuşmasını da değerlendiren Biden, “Bu hâlâ, ABD halkının dört yıl önce reddettiği aynı Trump” yorumunda bulundu.ABD Başkanı, “90 dakika boyunca yaptığı konuşmada sadece kendinden yakındı ve ülkeyi birleştirecek ve Amerikalı işçilerin yaşam kalitesini artıracak bir plan sunmadı” diye ekledi.Biden'ın seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon da Biden'ın "biraz destek kaybettiğinin" farkında olduklarını belirterek Başkan'ın yarıştan çekilmesi için yapılan çağrıların durumu zorlaştırdığını dile getirdi. Dillon, ancak tüm bunlara rağmen "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var" değerlendirmesinde bulundu.Dillon, MSNBC'ye verdiği röportajda, Demokratlara Biden'a destek olma ve birlik olarak hareket etme çağrısında bulundu.Kampanya yetkilileri toplanacakABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın kampanyasını yürüten yetkililerin bugün toplanacağı kaydedildi.Haberde aynı zamanda, Demokratların bu ay sonu düzenleyeceği Parti Ulusal Kongresi öncesinde de adaylarının sanal oylama yoluyla belirlenip belirlenmeyeceğini ele alacağı ifade edildi.Harris bağış toplamaya hazırlanıyor iddiasıDiğer taraftan Politico'da yer alan bir haberde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Biden'ın çekilmesi durumuna hazırlanmak için "donörlerle irtibat kurmaya başladığı" iddia edildi.Aynı zamanda bağış toplamak için parti içinde bazı kişilerin donörlerle görüşmeye başladığı belirtilen haberde, donörlerin Harris'e destek olmaya hazır olduğu öne sürüldü.Demokratları destekleyen donörlerin isimlerinin kesinlikle paylaşılmasını istemediği ifade edilen haberde, Biden'ın yarıştan çekilmemesi ve seçimleri kaybetmesi halinde hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda çoğunluğun kaybedileceği yönündekii endişelerin arttığı kaydedildi.İllionis Temsilcisi Casten da Biden'a "çekil" çağrısı yapanlara katıldıTemsilciler Meclisinde Illionis Temsilcisi Sean Casten da Biden'a "çekil" çağrısı yapan 20'den fazla Demokrata katıldı.Casten, "Çok düşündükten sonra Biden'a yeni bir nesle bayrağı devretme çağrısında bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı.Biden'ın "onuruyla" çekilmesi gerektiğini kaydeden Casten, böylelikle 2020'de "demokrasiyi kurtaran başkanın" mirasını muhafaza edebileceğini savundu.Biden'ın ailesi bırakma hazırlıkları yapıyor denildi, Beyaz Saray yalanladıDiğer taraftan, Biden'ın ailesiyle irtibatta olan ve NBC'ye konuşan kaynaklar, Başkan'ın aile yakınlarının, çekilmenin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin görüşme ve hazırlık yaptığını öne sürdü.Kaynaklar görüşmede, seçim kampanyasının Biden'ın sağlığına, ailesine ve ülkenin istikrarına etkisinin ele alındığını ifade etti.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise söz konusu iddiaları yalanladı."Aile arasında böyle görüşmeler gerçekleşmiyor" diyen Bates, bu iddiaları ortaya atanların aile bireyleri ya da Biden'ın ekibiyle görüşmediğini kaydetti.Bates, söz konusu kişilerin yalan söylediğinin ortaya çıkacağına işaret ederek, "İnancınızı yitirmeyin" mesajını verdi."Bayrağı Devret" reklamları ekranlara gelecek"Bayrağı Devret" (Pass the Torch) adlı bir grup ise Başkan Biden'ın da izlediği bilinen MSNBC'deki "Günaydın Joe" programında ve gün içinde ekranlara gelmesi için bir reklam hazırladıklarını duyurdu.Grup, "artık gerçekten bayrağı devretme" zamanı geldi diyerek, reklamın özellikle Biden'ın en sevdiği programlar sırasında ekranlarda olacağını bildirdi.Reklamda, Demokrat seçmenlerin Biden'a "çekil" çağrısı yapması bekleniyor.

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