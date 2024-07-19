https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsoft-sorun-duzeltildi-ancak-kalan-etki-bazi-uygulama-ve-hizmetlerde-suruyor-1086011192.html

Microsoft'tan krize ilişkin açıklama: 'Düzeltildi ancak sorun bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor'

Microsoft'tan krize ilişkin açıklama: 'Düzeltildi ancak sorun bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor'

Sputnik Türkiye

Microsoft, Microsoft 365 bulut platformunun çalışması için küresel bir teknik aksaklığın temel nedeninin çözüldüğünü ancak bazı hizmet ve uygulamalarda kalıcı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T14:11+0300

2024-07-19T14:11+0300

2024-07-19T14:37+0300

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Microsoft 365, dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiğini belirterek, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğünü açıkladı.Microsoft 365'ten yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'nin sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel durum paylaşıldı.Açıklamada, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki hala bazı uygulama ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor" denildi.Microsoft 365 ekibinin rahatlama sağlamak için ek hafifletme eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkilenen diğer senaryolarda işlevsellik ve kullanılabilirlikte bir artış gözlemlemeye devam ediyoruz ve tam iyileşmeye doğru ilerlediğimizden emin olmak için bunu yakından takip ediyoruz. Microsoft, bu olayı mümkün olan en yüksek öncelikte ele almaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bu sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği belirtildi.Microsoft sorunun nedenini açıkladıMicrosoft 365 sorunun altında yatan nedeni, "Azure arka uç iş yüklerimizin bir kısmındaki yapılandırma değişikliği, depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında kesintiye neden oldu ve bu da bu bağlantılara bağlı olan aşağı akış Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen bağlantı hatalarıyla sonuçlandı" şeklinde tanımladı.Şirket başka bir açıklamasında da CrowdStrike Falcon Sensor yazılımında yakın zamanda yapılan bir güncellemenin Windows 365 bulut bilgisayarlarda neden olduğu bir sorunun farkında olduklarını ve sorunun yönetim merkezinde ele alındığını bildirdi.Microsoft Azure’den soruna ilişkin yapılan açıklamada ise CrowdStrike Falcon aracısını çalıştıran Windows İstemcisi ve Windows Sunucusu çalıştıran sanal makineleri etkileyen bir sorun yaşandığı ve sorunun etkilerinin 18 Temmuz TSİ 22.00 civarında başladığının tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, etkilenen sanal makineler üzerinde birden yeniden başlatma işlemi deneyen bazı müşterilerden başarılı kurtarma raporları aldığı belirtilerek, kullanıcıların bu işlemi nasıl yapabileceği anlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyde-biletleme-ve-rezervasyonda-aksama-ozur-dileriz-1086003397.html

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microsoft, crowdstrike, çökme, abd