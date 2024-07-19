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Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 şehre uyarı: Nemden boğulan illere çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 şehre uyarı: Nemden boğulan illere çok kuvvetli sağanak geliyor
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Türkiye’nin birçok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisi altında kavruluyor. İstanbul’da yüksek sıcaklıklarla birlikte nem oranı yüzde 100’e çıkarak yaşamı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T07:24+0300
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İstanbul’da sıcak hava dalgası yüksek nem oranıyla birleşerek gece ve gündüz hayatı zorlaştırdı. Kentte nem oranı yüzde 85’i aşarken, Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100’e ulaştı. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Türkiye genelinde hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.Sıcak hava dalgası Avrupa’yı da vurduSıcak hava dalgası Avrupa genelinde de etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Türkiye’de de sıcak hava dalgası, özellikle İstanbul’da yüksek nem oranıyla birleşince yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğu konusunda uyardı.Yağmur yağacak şehirlerEdirne, İstanbul, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Hakkari ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Hava sıcaklığı ve rüzgarHava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.Uzmanlar uyardıMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bunaltan hava ile ilgili şu bilgileri verdi:İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, yaşlıların ve bebeklerin risk grubunda yer aldığını belirterek, bolbol su içilmesini önerdi.MARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEDİRNE °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 şehre uyarı: Nemden boğulan illere çok kuvvetli sağanak geliyor

07:24 19.07.2024
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Türkiye’nin birçok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisi altında kavruluyor. İstanbul’da yüksek sıcaklıklarla birlikte nem oranı yüzde 100’e çıkarak yaşamı zorlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Temmuz hava durumu raporuna göre, Edirne, İstanbul dahil 12 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl?
İstanbul’da sıcak hava dalgası yüksek nem oranıyla birleşerek gece ve gündüz hayatı zorlaştırdı. Kentte nem oranı yüzde 85’i aşarken, Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100’e ulaştı. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Sıcak hava dalgası Avrupa’yı da vurdu

Sıcak hava dalgası Avrupa genelinde de etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Türkiye’de de sıcak hava dalgası, özellikle İstanbul’da yüksek nem oranıyla birleşince yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğu konusunda uyardı.

Yağmur yağacak şehirler

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Hakkari ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

Uzmanlar uyardı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bunaltan hava ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Nem, tutuşma sıcaklığını düşürüyor. Yaz aylarında Arabistan’dan gelen yüksek basıncın etkisiyle Marmara ve Ege’den akışlar Kuzeydoğu’dan oluyor. Bu akış, Karadeniz üzerinden nemi getiriyor. Buna biz Eteryen rejimi diyoruz. Baharda etkisini göstermeye başlayıp sonbahara kadar devam eder. Hep nemli olur. Bazen rüzgar hızı azalır o zaman nem miktarı azalır. 15 gündür rüzgar esiyor. Karadeniz’den bol miktardan nem getirdi. Akşam, gece ve sabah saatlerinde yüzde 99’a varan nem görülür.”
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, yaşlıların ve bebeklerin risk grubunda yer aldığını belirterek, bolbol su içilmesini önerdi.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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