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Herkes diken üstünde: Şili'de çok büyük bir deprem meydana geldi
Herkes diken üstünde: Şili'de çok büyük bir deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Şili'nin San Pedro de Atacama kentinde, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle sabaha... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T07:04+0300
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USGS, depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu ve yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.Halkta panik yarattıDepremin etkisi Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildi ve halkta paniğe yol açtı. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.Tsunami uyarısı yapılmadıDeniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından Şili kıyılarında tsunami uyarısı yapılması için gerekli koşulların karşılanmadığını duyurdu.Depremin ardından bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve herhangi bir acil durum planının devreye sokulup sokulmayacağının değerlendirildiği bildirildi.
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son depremler, şili deprem, son dakika deprem
son depremler, şili deprem, son dakika deprem
Herkes diken üstünde: Şili'de çok büyük bir deprem meydana geldi
Şili'nin San Pedro de Atacama kentinde, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle sabaha karşı gerçekleşti.
USGS, depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu ve yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Depremin etkisi Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildi ve halkta paniğe yol açtı. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.
Tsunami uyarısı yapılmadı
Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından Şili kıyılarında tsunami uyarısı yapılması için gerekli koşulların karşılanmadığını duyurdu.
Depremin ardından bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve herhangi bir acil durum planının devreye sokulup sokulmayacağının değerlendirildiği bildirildi.