https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/prof-dr-naci-gorurden-tepki-deprem-toto-oynuyorlar-diyerek-uyardi-1085826219.html
Prof. Dr. Naci Görür'den tepki: 'Deprem-toto oynuyorlar' diyerek uyardı
Prof. Dr. Naci Görür'den tepki: 'Deprem-toto oynuyorlar' diyerek uyardı
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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yeri ve zamanı ile ilgili tahminlerde bulunanlara tepki göstererek, "Kendini bilmez insanlar... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T13:47+0300
2024-07-13T13:47+0300
2024-07-13T13:47+0300
türkiye
naci görür
deprem
deprem
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden depremlerin zamanlamasına ilişkin tahmin yapanlara tepki gösterdi.Prof. Dr. Naci Görür, "Halkıma Duyuru" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/prof-dr-naci-gorurden-moloz-uyarisi-belediyeler-simdiden-dusunmeli-1084473789.html
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naci görür, deprem, deprem
naci görür, deprem, deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den tepki: 'Deprem-toto oynuyorlar' diyerek uyardı
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yeri ve zamanı ile ilgili tahminlerde bulunanlara tepki göstererek, "Kendini bilmez insanlar, kendilerinde bir hikmet varmış gibi deprem-toto oynuyorlar" ifadelerini kullandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden depremlerin zamanlamasına ilişkin tahmin yapanlara tepki gösterdi.
Prof. Dr. Naci Görür, "Halkıma Duyuru" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dikkat ederseniz, bilim insanlarımız her gün deprem öngörüsünde bulunmuyorlar. Ancak bazı yerlerde farkındalığı artırmak için zaman zaman uyarılarda bulunuyorlar. Bilim insanları arasında ufak tefek fikir ayrılıkları olabilir; bu işin doğasında vardır. Ancak görüyorum ki çok sayıda ilgisiz, bilgisiz, utanma duygusunu kaybetmiş, kendini bilmez insanlar, sanki bir hikmetleri varmış gibi deprem tahminleri yaparak toto oynuyorlar. Bunları ciddiye almayın ve takip etmeyin. Günümüzde bilim, fay hatlarında nerede ve ne zaman deprem olacağından çok, o bölgelerde depreme dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulmasını önermektedir. Gelin hep birlikte bu amaca ulaşmaya çalışalım, insanlarımızın zarar görmemesi için. Sevgilerimle,