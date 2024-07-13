Prof. Dr. Naci Görür'den tepki: 'Deprem-toto oynuyorlar' diyerek uyardı

Dikkat ederseniz, bilim insanlarımız her gün deprem öngörüsünde bulunmuyorlar. Ancak bazı yerlerde farkındalığı artırmak için zaman zaman uyarılarda bulunuyorlar. Bilim insanları arasında ufak tefek fikir ayrılıkları olabilir; bu işin doğasında vardır. Ancak görüyorum ki çok sayıda ilgisiz, bilgisiz, utanma duygusunu kaybetmiş, kendini bilmez insanlar, sanki bir hikmetleri varmış gibi deprem tahminleri yaparak toto oynuyorlar. Bunları ciddiye almayın ve takip etmeyin. Günümüzde bilim, fay hatlarında nerede ve ne zaman deprem olacağından çok, o bölgelerde depreme dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulmasını önermektedir. Gelin hep birlikte bu amaca ulaşmaya çalışalım, insanlarımızın zarar görmemesi için. Sevgilerimle,