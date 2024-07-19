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Macaristan: Zelensky NATO'yu çatışmanın içine çekmek istiyor
Macaristan: Zelensky NATO'yu çatışmanın içine çekmek istiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in NATO’yu çatışmanın içine çekmek istediğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ittifak üyesi en az bir ülkenin... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T17:50+0300
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dünya
ukrayna krizi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Moskova'yı ziyaret ederek Avrupa’ya ihanet ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Gazetecilerin bu konudaki sorulara, “içindeki harareti düşürmek” ve “kaba dil kullanmaktan kaçınmak” için basın toplantısının sonunda cevap vermeyi tercih eden Szijjarto, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Szijjarto, “Macaristan barış misyonunu sürdürecek, çünkü kısa süre içinde barış sağlanmazsa cephede şimdiye kadar olduğundan daha şiddetli olaylar yaşanacak, tırmanma tehdidi şimdiye kadar olduğundan daha büyük olacak, bunun sonunda Avrupa alevler içinde kalacak” diye kaydetti.‘İnsan hakları savunucularının Ukrayna’daki zorunlu seferberlik konusundaki sessizliği utanç verici’Ukrayna’da her gün binlerce kişinin öldüğünü, on binlerce Ukraynalının ülkeden kaçmaya devam ettiğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.
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ukrayna krizi, macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ukrayna, rusya, nato, dünya savaşı, insan hakları, seferberlik, ukrayna ordusu, batı, avrupa, vladimir zelenskiy, viktor orban
ukrayna krizi, macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ukrayna, rusya, nato, dünya savaşı, insan hakları, seferberlik, ukrayna ordusu, batı, avrupa, vladimir zelenskiy, viktor orban

Macaristan: Zelensky NATO'yu çatışmanın içine çekmek istiyor

17:50 19.07.2024
© AP Photo / John MinchilloMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / John Minchillo
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in NATO’yu çatışmanın içine çekmek istediğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ittifak üyesi en az bir ülkenin Rusya’yla çatışmaya girmesinin bir dünya savaşı anlamına geleceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Moskova'yı ziyaret ederek Avrupa’ya ihanet ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Gazetecilerin bu konudaki sorulara, “içindeki harareti düşürmek” ve “kaba dil kullanmaktan kaçınmak” için basın toplantısının sonunda cevap vermeyi tercih eden Szijjarto, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna Devlet Başkanı da dahil olmak üzere, NATO’yu bu savaşın içine çekmeye çalışan pek çok kişi olduğunu görüyorum. Şimdi bir NATO ülkesini savaşa çekmek bir dünya savaşı anlamına gelir. Bunu önlemek ve bundan kaçınmak daha iyi olur.
Szijjarto, “Macaristan barış misyonunu sürdürecek, çünkü kısa süre içinde barış sağlanmazsa cephede şimdiye kadar olduğundan daha şiddetli olaylar yaşanacak, tırmanma tehdidi şimdiye kadar olduğundan daha büyük olacak, bunun sonunda Avrupa alevler içinde kalacak” diye kaydetti.

‘İnsan hakları savunucularının Ukrayna’daki zorunlu seferberlik konusundaki sessizliği utanç verici’

Ukrayna’da her gün binlerce kişinin öldüğünü, on binlerce Ukraynalının ülkeden kaçmaya devam ettiğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eskiden Doğu Almanya sınırında yaşanan olaylar şimdi Ukrayna ile Macaristan arasındaki sınırda yaşanıyor. Ukraynalılar kaçmaya çalıştıklarında sınır muhafızları tarafından gözaltına alınıyorlar. Hepiniz onların nasıl seferber edildiğini göstern videoyu görmüşsünüzdür. Bunun Batı’yı rahatsız etmemesi, sivil toplum örgütlerinin masaya vurmaması ve genellikle insan haklarından bahsedenlerin şimdi sessiz kalması çok ilginç. Bu bir rezalet!
Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.
Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.
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