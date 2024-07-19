https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/macaristan-zelensky-natoyu-catismanin-icine-cekmek-istiyor-1086033444.html

Macaristan: Zelensky NATO'yu çatışmanın içine çekmek istiyor

Macaristan: Zelensky NATO'yu çatışmanın içine çekmek istiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in NATO’yu çatışmanın içine çekmek istediğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ittifak üyesi en az bir ülkenin... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T17:50+0300

2024-07-19T17:50+0300

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dünya

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peter szijjarto

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rusya

nato

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Moskova'yı ziyaret ederek Avrupa’ya ihanet ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Gazetecilerin bu konudaki sorulara, “içindeki harareti düşürmek” ve “kaba dil kullanmaktan kaçınmak” için basın toplantısının sonunda cevap vermeyi tercih eden Szijjarto, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Szijjarto, “Macaristan barış misyonunu sürdürecek, çünkü kısa süre içinde barış sağlanmazsa cephede şimdiye kadar olduğundan daha şiddetli olaylar yaşanacak, tırmanma tehdidi şimdiye kadar olduğundan daha büyük olacak, bunun sonunda Avrupa alevler içinde kalacak” diye kaydetti.‘İnsan hakları savunucularının Ukrayna’daki zorunlu seferberlik konusundaki sessizliği utanç verici’Ukrayna’da her gün binlerce kişinin öldüğünü, on binlerce Ukraynalının ülkeden kaçmaya devam ettiğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.

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