Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kim-jong-un-rus-askeri-heyetini-kabul-etti-1085998287.html
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T01:42+0300
2024-07-19T01:42+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
aleksey krivoruçko
kuzey kore
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
heyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085998133_0:19:745:438_1920x0_80_0_0_43df27c5d78a59ad04d19b1315a1426f.png
Kuzey Kore'nin uluslararası yayın kuruluşu olan Kore’nin Sesi radyosunun bildirdiği üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.Daha önce Kuzey Kore’nin, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya’ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdiği bildirilmişti.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085998133_69:0:677:456_1920x0_80_0_0_b160014761722f18a39a7ff87009410c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, aleksey krivoruçko, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, heyet
rusya, rusya savunma bakanlığı, aleksey krivoruçko, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, heyet

Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti

01:42 19.07.2024
Kim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.
Kuzey Kore'nin uluslararası yayın kuruluşu olan Kore’nin Sesi radyosunun bildirdiği üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.
Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Daha önce Kuzey Kore’nin, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya’ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdiği bildirilmişti.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
SAVUNMA
Putin: Rusya'nın Kuzey Kore ile yaptığı anlaşma, dış saldırılara karşı karşılıklı yardımı öngörüyor
19 Haziran , 12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала