https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kim-jong-un-rus-askeri-heyetini-kabul-etti-1085998287.html
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T01:42+0300
2024-07-19T01:42+0300
2024-07-19T01:42+0300
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Kuzey Kore'nin uluslararası yayın kuruluşu olan Kore’nin Sesi radyosunun bildirdiği üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.Daha önce Kuzey Kore’nin, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya’ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdiği bildirilmişti.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, aleksey krivoruçko, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, heyet
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.
Kuzey Kore'nin uluslararası yayın kuruluşu olan Kore’nin Sesi radyosunun bildirdiği üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.
Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Daha önce Kuzey Kore’nin, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya’ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdiği bildirilmişti.
Putin'in Kuzey Kore ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.