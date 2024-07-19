https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bakan-tunc-izmirde-2-kisinin-elektrik-carpmasi-sonrasi-sorusturmada-27-supheliden-14u-tutuklandi--1085993426.html

Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı

Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur yağışı sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T02:40+0300

2024-07-19T02:40+0300

2024-07-19T02:40+0300

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akım

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; ▪Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/izmirde-akima-kapilan-2-kisinin-olumune-iliskin-27-supheli-hakimlige-sevk-edildi-1085989509.html

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