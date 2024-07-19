Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bakan-tunc-izmirde-2-kisinin-elektrik-carpmasi-sonrasi-sorusturmada-27-supheliden-14u-tutuklandi--1085993426.html
Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı
Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur yağışı sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T02:40+0300
2024-07-19T02:40+0300
türkiye
yılmaz tunç
izmir
akım
elektronik
konak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_599d67d48f09a008b77f11090c41d3cb.jpg
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; ▪Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/izmirde-akima-kapilan-2-kisinin-olumune-iliskin-27-supheli-hakimlige-sevk-edildi-1085989509.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_1582cf9206f3fddce767a2fdb630838e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, izmir, akım, elektronik, konak
yılmaz tunç, izmir, akım, elektronik, konak

Bakan Tunç: İzmir’de 2 kişinin elektrik çarpması sonrası soruşturmada 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı

02:40 19.07.2024
© İHA / ENES ÖZKANAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / ENES ÖZKAN
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur yağışı sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; ▪
Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
️ 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, ▪
7 şüpheli hakkında ev hapsi, ▪
6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Dün, 20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала