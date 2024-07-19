https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/italyada-basbakan-meloninin-boyuyla-dalga-gecen-gazeteciye-tazminat-cezasi-verildi--1086009940.html

İtalya'da başbakan Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası verildi

İtalya'da başbakan Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası verildi

Sputnik Türkiye

İtalya'da mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen bir gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T13:44+0300

2024-07-19T13:44+0300

2024-07-19T13:44+0300

dünya

giorgia meloni

italya

gazete

mahkeme

gazeteci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085979320_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_6e86d0f9a1602c49040af56b0e1c9bd4.jpg

İtalya’da bir mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni’nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese’nin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Cortese’nin iki tweetinin iftira niteliğinde ve 'vücut aşağılama' kapsamına girdiğine karar verdi. Tweetlerde Meloni’yi 'küçük bir kadın' olarak tanımlayan ve ona “Seni göremiyorum bile” diyen Cortese, ayrıca bin 200 euro ertelenmiş para cezasına çarptırıldı.Gazeteci karara tepki gösterdi Cortese, karara tepki göstererek İtalyan hükümetinin 'ifade özgürlüğü ve gazetecilikteki muhalefet konusunda ciddi sorunlar yaşadığını' ifade etti. Cortese ile Meloni arasındaki bu anlaşmazlık, Ekim 2021’de Meloni’nin sağcı İtalya Kardeşleri partisinin muhalefette olduğu dönemde başlamıştı.Cortese, X’te (eski adıyla Twitter) Meloni’nin sahte bir görüntüsünü yayınladıktan sonra karşı karşıya gelmişlerdi. Fotoğrafta Meloni, Mussolini’nin çerçeveli bir fotoğrafının eklendiği bir kitaplığın önünde dururken görülüyordu. Meloni, Facebook’ta yaptığı paylaşımda fotoğrafın 'benzersiz bir öneme' sahip olduğunu ve yasal işlem başlatacağını belirtmişti.Cortese, sahte olduğunu anladıktan sonra fotoğrafı sildiğini ve Meloni’yi kendisine karşı 'medya saldırısı' yaratmakla suçladığını söyledi. Daha sonra ayrı bir gönderide, “Beni korkutamazsın, Giorgia Meloni. Sonuçta, sadece 1,2 m boyundasın. Seni göremiyorum bile” ifadelerini kullanmıştı. İtalyan medyasında Meloni’nin boyunun 1,63 metre olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyadan-meloni-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomi-ticaret-ve-goc-konulari-konusuldu-1085753281.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, italya, gazete, mahkeme, gazeteci