https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/italyada-basbakan-meloninin-boyuyla-dalga-gecen-gazeteciye-tazminat-cezasi-verildi--1086009940.html
İtalya'da başbakan Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası verildi
İtalya'da başbakan Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası verildi
Sputnik Türkiye
İtalya'da mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen bir gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T13:44+0300
2024-07-19T13:44+0300
2024-07-19T13:44+0300
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İtalya’da bir mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni’nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese’nin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Cortese’nin iki tweetinin iftira niteliğinde ve 'vücut aşağılama' kapsamına girdiğine karar verdi. Tweetlerde Meloni’yi 'küçük bir kadın' olarak tanımlayan ve ona “Seni göremiyorum bile” diyen Cortese, ayrıca bin 200 euro ertelenmiş para cezasına çarptırıldı.Gazeteci karara tepki gösterdi Cortese, karara tepki göstererek İtalyan hükümetinin 'ifade özgürlüğü ve gazetecilikteki muhalefet konusunda ciddi sorunlar yaşadığını' ifade etti. Cortese ile Meloni arasındaki bu anlaşmazlık, Ekim 2021’de Meloni’nin sağcı İtalya Kardeşleri partisinin muhalefette olduğu dönemde başlamıştı.Cortese, X’te (eski adıyla Twitter) Meloni’nin sahte bir görüntüsünü yayınladıktan sonra karşı karşıya gelmişlerdi. Fotoğrafta Meloni, Mussolini’nin çerçeveli bir fotoğrafının eklendiği bir kitaplığın önünde dururken görülüyordu. Meloni, Facebook’ta yaptığı paylaşımda fotoğrafın 'benzersiz bir öneme' sahip olduğunu ve yasal işlem başlatacağını belirtmişti.Cortese, sahte olduğunu anladıktan sonra fotoğrafı sildiğini ve Meloni’yi kendisine karşı 'medya saldırısı' yaratmakla suçladığını söyledi. Daha sonra ayrı bir gönderide, “Beni korkutamazsın, Giorgia Meloni. Sonuçta, sadece 1,2 m boyundasın. Seni göremiyorum bile” ifadelerini kullanmıştı. İtalyan medyasında Meloni’nin boyunun 1,63 metre olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyadan-meloni-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomi-ticaret-ve-goc-konulari-konusuldu-1085753281.html
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giorgia meloni, italya, gazete, mahkeme, gazeteci
giorgia meloni, italya, gazete, mahkeme, gazeteci
İtalya'da başbakan Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası verildi
İtalya'da mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen bir gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.
İtalya’da bir mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni’nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese’nin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkeme, Cortese’nin iki tweetinin iftira niteliğinde ve 'vücut aşağılama' kapsamına girdiğine karar verdi. Tweetlerde Meloni’yi 'küçük bir kadın' olarak tanımlayan ve ona “Seni göremiyorum bile” diyen Cortese, ayrıca bin 200 euro ertelenmiş para cezasına çarptırıldı.
Gazeteci karara tepki gösterdi
Cortese, karara tepki göstererek İtalyan hükümetinin 'ifade özgürlüğü ve gazetecilikteki muhalefet konusunda ciddi sorunlar yaşadığını' ifade etti. Cortese ile Meloni arasındaki bu anlaşmazlık, Ekim 2021’de Meloni’nin sağcı İtalya Kardeşleri partisinin muhalefette olduğu dönemde başlamıştı.
Cortese, X’te (eski adıyla Twitter) Meloni’nin sahte bir görüntüsünü yayınladıktan sonra karşı karşıya gelmişlerdi. Fotoğrafta Meloni, Mussolini’nin çerçeveli bir fotoğrafının eklendiği bir kitaplığın önünde dururken görülüyordu. Meloni, Facebook’ta yaptığı paylaşımda fotoğrafın 'benzersiz bir öneme' sahip olduğunu ve yasal işlem başlatacağını belirtmişti.
Cortese, sahte olduğunu anladıktan sonra fotoğrafı sildiğini ve Meloni’yi kendisine karşı 'medya saldırısı' yaratmakla suçladığını söyledi. Daha sonra ayrı bir gönderide, “Beni korkutamazsın, Giorgia Meloni. Sonuçta, sadece 1,2 m boyundasın. Seni göremiyorum bile” ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan medyasında Meloni’nin boyunun 1,63 metre olduğu belirtiliyor.