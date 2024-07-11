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İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu
İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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recep tayyip erdoğan
italya
giorgia meloni
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İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, italya, giorgia meloni, nato, nato zirvesi

İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu

09:24 11.07.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı.
Erdoğan Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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2 yıl art arda: NATO zirvelerinde ev sahibi Türkiye olacak
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