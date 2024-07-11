https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyadan-meloni-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomi-ticaret-ve-goc-konulari-konusuldu-1085753281.html
İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu
İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:24+0300
2024-07-11T09:24+0300
2024-07-11T09:24+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
italya
giorgia meloni
nato
nato zirvesi
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İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/2-yil-art-arda-nato-zirvelerinde-ev-sahibi-turkiye-olacak-1085752698.html
italya
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türkiye, recep tayyip erdoğan, italya, giorgia meloni, nato, nato zirvesi
türkiye, recep tayyip erdoğan, italya, giorgia meloni, nato, nato zirvesi
İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomi, ticaret ve göç konuları konuşuldu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı.