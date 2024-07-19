https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/ibbden-tarabyada-arsa-satisi-1085999226.html

İBB'den Tarabya'da arsa satışı

İBB'den Tarabya'da arsa satışı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829.43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T02:50+0300

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türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

boğaz

boğaz

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İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html

türkiye

boğaz

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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boğaz, boğaz