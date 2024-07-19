https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/ibbden-tarabyada-arsa-satisi-1085999226.html
İBB'den Tarabya'da arsa satışı
İBB'den Tarabya'da arsa satışı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829.43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T02:50+0300
2024-07-19T02:50+0300
2024-07-19T02:50+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
boğaz
boğaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085999070_0:16:1566:897_1920x0_80_0_0_c5c1b11dc5c55c33bf57038a192ae54b.jpg
İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html
türkiye
boğaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085999070_175:0:1392:913_1920x0_80_0_0_82fb8aa165d2f064d1ae2f20112ee6e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boğaz, boğaz
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boğaz, boğaz
İBB'den Tarabya'da arsa satışı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829.43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı.
İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı.
Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi.
Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği belirtildi.