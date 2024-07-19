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İBB'den Tarabya'da arsa satışı
İBB'den Tarabya'da arsa satışı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829.43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği belirtildi.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boğaz, boğaz

İBB'den Tarabya'da arsa satışı

02:50 19.07.2024
© İHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829,43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829,43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829.43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı.
İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı.
Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi.
Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği belirtildi.
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