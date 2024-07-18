AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html
AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'
AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'
Sputnik Türkiye
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T20:37+0300
2024-07-18T20:37+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sıcak hava
sıcak hava
hava sıcaklığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085990393_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_94686869c5269d255ee7205555cecc3b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.Öğle saatlerine dikkatAKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/5-gun-icin-tropik-gece-uyarisi-30-40-sene-once-turkiyede-olmasi-cok-zordu-1085972208.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085990393_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bd41eb538c03e2049ce73b74b3305576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul sıcak hava dalgası, afrika sıcak hava dalgası, basra sıcak hava dalgası, akom sıcaklık uyarısı, yüksek nem oranı, istanbul hava durumu, tehlikeli sıcaklıklar, öğle saatlerinde sıcaklık, hissedilen sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, sıcak hava dalgası uyarısı, sıcaklık ve nem oranı, akom istanbul hava durumu, yaşlılar ve sıcak hava, hamileler ve sıcak hava, astım ve sıcak hava, kalp hastaları ve sıcak hava, istanbul yaz sıcakları, sıcak hava dalgası etkileri, sıcak hava önlemleri, istanbul'da sıcak hava dalgası ne zaman etkili olacak?afrika ve basra sıcak hava dalgaları nedir?akom'un sıcak hava dalgası uyarısı nelerdir?istanbul'da hissedilen sıcaklık kaç derece olacak?yüksek nem oranının etkileri nelerdir?öğle saatlerinde sıcak havada nelere dikkat edilmelidir?istanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin ne kadar üzerinde?sıcak hava dalgası yaşlılar ve hamileler için nasıl tehlikeler yaratıyor?astım ve kalp hastaları sıcak havalarda nasıl korunmalı?akom'un sıcak hava önlemleri nelerdir?
istanbul sıcak hava dalgası, afrika sıcak hava dalgası, basra sıcak hava dalgası, akom sıcaklık uyarısı, yüksek nem oranı, istanbul hava durumu, tehlikeli sıcaklıklar, öğle saatlerinde sıcaklık, hissedilen sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, sıcak hava dalgası uyarısı, sıcaklık ve nem oranı, akom istanbul hava durumu, yaşlılar ve sıcak hava, hamileler ve sıcak hava, astım ve sıcak hava, kalp hastaları ve sıcak hava, istanbul yaz sıcakları, sıcak hava dalgası etkileri, sıcak hava önlemleri, istanbul'da sıcak hava dalgası ne zaman etkili olacak?afrika ve basra sıcak hava dalgaları nedir?akom'un sıcak hava dalgası uyarısı nelerdir?istanbul'da hissedilen sıcaklık kaç derece olacak?yüksek nem oranının etkileri nelerdir?öğle saatlerinde sıcak havada nelere dikkat edilmelidir?istanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin ne kadar üzerinde?sıcak hava dalgası yaşlılar ve hamileler için nasıl tehlikeler yaratıyor?astım ve kalp hastaları sıcak havalarda nasıl korunmalı?akom'un sıcak hava önlemleri nelerdir?

AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'

20:37 18.07.2024
© İHAİstanbul - sıcak
İstanbul - sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA
Abone ol
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.
Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
Verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
5 gün için 'tropik gece' uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала