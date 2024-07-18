https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html

AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'

AKOM'dan 'Afrika sıcakları' uyarısı: 'Ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek'

Sputnik Türkiye

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T20:37+0300

2024-07-18T20:37+0300

2024-07-18T20:37+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sıcak hava

sıcak hava

hava sıcaklığı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.Öğle saatlerine dikkatAKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/5-gun-icin-tropik-gece-uyarisi-30-40-sene-once-turkiyede-olmasi-cok-zordu-1085972208.html

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