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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-dinyeperi-gecmeye-calisirken-5-bin-asker-kaybetti-1086028483.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Dinyeper’i geçmeye çalışırken 5 bin asker kaybetti
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Dinyeper’i geçmeye çalışırken 5 bin asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Ukrayna ordu birliklerinin Dinyeper Nehri’ni geçerek sol yakaya konuşlanmaya çalışırken yaklaşık 5... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T16:49+0300
2024-07-19T16:44+0300
ukrayna krizi
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper’in sol yakasındaki düşen kalesi Krınki köyünde verdiği kayıplarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Saldo, “Kiev rejiminin, sol kıyıya çıkarma girişiminde bulunduğu tüm süre boyunca 10 binden fazla asker kullandığı tahmin ediliyor” diye ekledi.Daha önce Ukrayna medyası, Herson bölgesinin Krınki köyünde 2023 Ekim – 2024 Haziran döneminde 780’den fazla Ukraynalı askerin kayıp olduğunu bildirmişti. Sadece 262 askerin tahliye edilebildiği belirtilmişti.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, 21 Şubat 2024 tarihinde, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaşmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üslendiği, amaçlarının Kırım’ın batı kıyısına ulaşmak olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1086024512.html
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rusya, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri, ukrayna, ukrayna ordusu

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Dinyeper’i geçmeye çalışırken 5 bin asker kaybetti

16:49 19.07.2024
© AP Photo / Alex BabenkoГруппа украинских военнослужащих на Днепре. Архивное фото
Группа украинских военнослужащих на Днепре. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
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Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Ukrayna ordu birliklerinin Dinyeper Nehri’ni geçerek sol yakaya konuşlanmaya çalışırken yaklaşık 5 bin asker kaybettiğini belirterek, “Yüzlercesi belki de binlercesi Dinyeper’in dibinde kaldı” dedi.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper’in sol yakasındaki düşen kalesi Krınki köyünde verdiği kayıplarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Sol yakanın diğer kesimlerindeki çatışmalar da hesaba katıldığında, Krınki macerası sırasında Ukrayna silahlı birliklerinin kaybı 4 ya da 5 bini bulmuştur. Etkisiz hale getirilen düşman askerinin tam sayısını hesaplamak kolay değildir, zira yüzlercesi belki de binlercesi Dinyeper Nehri'nin dibinde kalmıştır.
Saldo, “Kiev rejiminin, sol kıyıya çıkarma girişiminde bulunduğu tüm süre boyunca 10 binden fazla asker kullandığı tahmin ediliyor” diye ekledi.
Daha önce Ukrayna medyası, Herson bölgesinin Krınki köyünde 2023 Ekim – 2024 Haziran döneminde 780’den fazla Ukraynalı askerin kayıp olduğunu bildirmişti. Sadece 262 askerin tahliye edilebildiği belirtilmişti.
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, 21 Şubat 2024 tarihinde, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaşmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üslendiği, amaçlarının Kırım’ın batı kıyısına ulaşmak olduğu belirtilmişti.
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