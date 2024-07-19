https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-dinyeperi-gecmeye-calisirken-5-bin-asker-kaybetti-1086028483.html

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Dinyeper’i geçmeye çalışırken 5 bin asker kaybetti

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Dinyeper’i geçmeye çalışırken 5 bin asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Ukrayna ordu birliklerinin Dinyeper Nehri’ni geçerek sol yakaya konuşlanmaya çalışırken yaklaşık 5... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T16:49+0300

2024-07-19T16:49+0300

2024-07-19T16:44+0300

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herson

vladimir saldo

dinyeper nehri

ukrayna

ukrayna ordusu

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper’in sol yakasındaki düşen kalesi Krınki köyünde verdiği kayıplarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Saldo, “Kiev rejiminin, sol kıyıya çıkarma girişiminde bulunduğu tüm süre boyunca 10 binden fazla asker kullandığı tahmin ediliyor” diye ekledi.Daha önce Ukrayna medyası, Herson bölgesinin Krınki köyünde 2023 Ekim – 2024 Haziran döneminde 780’den fazla Ukraynalı askerin kayıp olduğunu bildirmişti. Sadece 262 askerin tahliye edilebildiği belirtilmişti.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, 21 Şubat 2024 tarihinde, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaşmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üslendiği, amaçlarının Kırım’ın batı kıyısına ulaşmak olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1086024512.html

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