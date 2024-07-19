https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/suikast-girisimi-sonrasi-kongrede-yapacagi-konusma-bekleniyordu-trump-resmen-adayligi-kabul-etti-1085999339.html

Suikast girişimi sonrası yapacağı konuşma bekleniyordu: Trump resmen başkan adaylığını kabul etti

Suikast girişimi sonrası yapacağı konuşma bekleniyordu: Trump resmen başkan adaylığını kabul etti

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişiminin ardından ilk kez halka seslenerek, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T06:50+0300

2024-07-19T06:50+0300

2024-07-19T07:08+0300

donald trump

dünya

suikast

suikast girişimi

abd

abd

başkanlık seçimleri

başkanlık seçimi

abd başkanlık seçimleri

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085938206_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_cee1d3246dfa614d649d7225e73673a6.jpg

Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" diyerek, sadece belirli bir kesimi temsil etmenin başarı olmadığını vurguladı. "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.'Yeni bir dönem başlayacak'Kasım ayında büyük bir zafer elde edeceklerini belirten Trump, yeni bir güvenlik döneminin başlayacağını ve toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi. "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım," diye konuştu.Suikast girişimine uğramıştı: 'Daha da güçlendim'13 Temmuz'da bir seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, yaşadığı korkunç saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı. Trump, bu saldırının kendisini daha da güçlendirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için kararlılığını artırdığını belirtti.'Her taraf kanla doluydu'Trump, "Grafikleri göstermek için sağıma döndüm. Biraz daha dönecektim ki, bir şeyin yüksek sesle bana vurduğunu hissettim. Kendime dedim ki o neydi? Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Bunun çok ciddi bir saldırı olduğunu anladım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/abd-baskani-biden-hafta-sonu-baskanlik-yarisindan-cekilebilir-iddiasi-1085997624.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, suikast, suikast girişimi, abd, abd, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, abd başkanlık seçimleri, joe biden, seçim, kongre