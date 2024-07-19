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Suikast girişimi sonrası yapacağı konuşma bekleniyordu: Trump resmen başkan adaylığını kabul etti
Suikast girişimi sonrası yapacağı konuşma bekleniyordu: Trump resmen başkan adaylığını kabul etti
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişiminin ardından ilk kez halka seslenerek, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T06:50+0300
2024-07-19T07:08+0300
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Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" diyerek, sadece belirli bir kesimi temsil etmenin başarı olmadığını vurguladı. "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.'Yeni bir dönem başlayacak'Kasım ayında büyük bir zafer elde edeceklerini belirten Trump, yeni bir güvenlik döneminin başlayacağını ve toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi. "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım," diye konuştu.Suikast girişimine uğramıştı: 'Daha da güçlendim'13 Temmuz'da bir seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, yaşadığı korkunç saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı. Trump, bu saldırının kendisini daha da güçlendirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için kararlılığını artırdığını belirtti.'Her taraf kanla doluydu'Trump, "Grafikleri göstermek için sağıma döndüm. Biraz daha dönecektim ki, bir şeyin yüksek sesle bana vurduğunu hissettim. Kendime dedim ki o neydi? Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Bunun çok ciddi bir saldırı olduğunu anladım" dedi.
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Suikast girişimi sonrası yapacağı konuşma bekleniyordu: Trump resmen başkan adaylığını kabul etti

06:50 19.07.2024 (güncellendi: 07:08 19.07.2024)
© AP Photo / Carolyn KasterDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişiminin ardından ilk kez halka seslenerek, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı resmen kabul etti. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuşan Trump, saldırının ardından ilk kez kamuoyu karşısına konuşma yapmak için çıktı.
Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" diyerek, sadece belirli bir kesimi temsil etmenin başarı olmadığını vurguladı. "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir dönem başlayacak'

Kasım ayında büyük bir zafer elde edeceklerini belirten Trump, yeni bir güvenlik döneminin başlayacağını ve toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi. "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım," diye konuştu.

Suikast girişimine uğramıştı: 'Daha da güçlendim'

13 Temmuz'da bir seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, yaşadığı korkunç saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı. Trump, bu saldırının kendisini daha da güçlendirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için kararlılığını artırdığını belirtti.

'Her taraf kanla doluydu'

Trump, "Grafikleri göstermek için sağıma döndüm. Biraz daha dönecektim ki, bir şeyin yüksek sesle bana vurduğunu hissettim. Kendime dedim ki o neydi? Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Bunun çok ciddi bir saldırı olduğunu anladım" dedi.
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