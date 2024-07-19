https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/esenyurtta-erkek-arkadasi-ile-gunluk-kiralik-evde-kalan-kadin-olu-bulundu---1086032533.html

Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile günlük kiralık ev tutan kadın ölü bulundu

Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile günlük kiralık ev tutan kadın ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T17:14+0300

2024-07-19T17:14+0300

2024-07-19T17:14+0300

türkiye

esenyurt

esenyurt belediyesi

ev

kiralık ev

günlük kiralık ev

ölüm

şüpheli ölüm

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Olay Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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türkiye

esenyurt

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esenyurt, esenyurt belediyesi, ev, kiralık ev, günlük kiralık ev, ölüm, şüpheli ölüm