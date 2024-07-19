https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/esenyurtta-erkek-arkadasi-ile-gunluk-kiralik-evde-kalan-kadin-olu-bulundu---1086032533.html
Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile günlük kiralık ev tutan kadın ölü bulundu
Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile günlük kiralık ev tutan kadın ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T17:14+0300
2024-07-19T17:14+0300
2024-07-19T17:14+0300
türkiye
esenyurt
esenyurt belediyesi
ev
kiralık ev
günlük kiralık ev
ölüm
şüpheli ölüm
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Olay Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/51-kisinin-oldugu-furkan-apartmanina-iliskin-davada-karar-cikti-aileler-isyan-etti-1086029314.html
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esenyurt
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esenyurt, esenyurt belediyesi, ev, kiralık ev, günlük kiralık ev, ölüm, şüpheli ölüm
esenyurt, esenyurt belediyesi, ev, kiralık ev, günlük kiralık ev, ölüm, şüpheli ölüm
Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile günlük kiralık ev tutan kadın ölü bulundu
Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.