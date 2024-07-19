https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/51-kisinin-oldugu-furkan-apartmanina-iliskin-davada-karar-cikti-aileler-isyan-etti-1086029314.html

51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı: Aileler isyan etti

51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı: Aileler isyan etti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, mühendis... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T16:57+0300

2024-07-19T16:57+0300

2024-07-19T16:57+0300

türkiye

gaziantep

nizip

furkan apartmanı

mahkeme

tahliye

ceza

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Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları ve milletvekilleri katıldı.Mahkeme Başkanı, celse arasında avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu hatırlattı.Duruşma savcısı da 3 sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, ilçenin 4'üncü deprem bölgesi olduğunu, depremde 40 bine yakın konuttan sadece Furkan Apartmanı'nın yıkıldığını, ihmaller zincirinin binanın yıkılmasına sebep olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.'Tüm komşularımız öldü'Müştekilerin konuşmaları sırasında salonda aile yakınlarının zaman zaman gözyaşı döktüğü görüldü.Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, "Ben tüm suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim yarın kalan hayallerim vardı. Tüm komşularımız öldü. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.'Bu şahıslara tutuklanana kadar da vazgeçmeyeceğiz'Verilen karara tepki gösteren 51 deprem şehidinin yakınları ise mahkeme sonrası isyan etti.Verilen kararın çok az olduğunu ve sadece 1 sanığa ceza verilmesine tepki gösteren aileler, mahkeme heyetine yoğun tepki gösterdi. Söz konusu binada oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, "Bu bina 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Raporlarla her şey ortada olmasına rağmen, binanın kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldığı ortadayken kolon kesen 3 şahsa mahkeme beraat kararı verildi. Bunu asla kabul etmiyoruz, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şahıslar tutuklanana kadar da vazgeçmeyeceğiz" dedi. Avukat Ergin Sezen ise sadece bir kişiye ceza verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek gerekli tüm itirazları yapacaklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.Sanık mühendise 16 yıl 8 ay ceza, diğer sanıklara beraat kararı Mahkeme heyeti, müzakere için verilen aranın arından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Furkan Apartmanı mühendisi sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Ceza, indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse düşürülürken sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230729/depremde-51-kisinin-hayatini-kaybettigi-apartmanin-kolonunun-eksik-yapildigi-ortaya-cikti-1074155409.html

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