https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/eczacilar-uyardi-sahte-gunes-kremi-nasil-ayirt-edilir-1086024856.html

Eczacılar uyardı: Sahte güneş kremi nasıl ayırt edilir?

Eczacılar uyardı: Sahte güneş kremi nasıl ayırt edilir?

Sputnik Türkiye

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte güneş kremlerinin cilt sağlığı için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, güneş... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T16:04+0300

2024-07-19T16:04+0300

2024-07-19T16:04+0300

yaşam

güneş kremi

güneş

eczane

sahte

cilt

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Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, güneş koruyucularının, UV ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak cildi koruyan ve sürülerek uygulanan krem, losyon, yağ, sprey veya jel formunda kozmetik preparatlar olduğunu ifade etti.Yıllık ortalama 10 milyon kutu güneş koruyucu ürünün satıldığına dikkati çeken Saydan, güneş kremlerinin, geniş spektrumlu olması, kızılötesi ışınlara karşı da koruma sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.Saydan, "Bu özellikleri barındırmayan ürünler güneşten tam koruyamaz ve ilgili ürünler cilt yaşlanmasına karşı etki, lekelenmeyi önleme, en önemlisi güneş yanığı ve ilerleyen dönemlerde cilt kanseri riskine karşı koruma işlevlerini yerine getiremez." ifadelerini kullandı.Güneş kremlerinin ithal edilen ve fiyatları yüksek ürünler olduğunu, bunun için internet üzerinden satılan sahte güneş kremlerinin vatandaşlara cazip gelebileceğini belirten Saydan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yurt-disindan-getirip-birebir-sahtesini-yaptilar-gunes-kremlerini-ayirt-etmek-zor-1085933847.html

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güneş kremi, güneş, eczane, sahte, cilt