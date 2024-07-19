Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'yerel yazılım' vurgusu: 'Kararlılıkla sürdüreceğiz'

Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz. 2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduk. Kamu kurumlarımız bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladır. Bu yöndeki çabalar, yerel yazılım ekosistemimizi geliştirmenin yanı sıra kamu kurumlarımızın yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkemiz siber güvenliğini güçlendirmeye de önemli ölçüde yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.