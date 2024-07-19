https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bakan-kacir-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-cozumu-acikladi-milli-teknoloji-hamlesi-1086032954.html

Bakan Kacır, küresel yazılım sorununa ilişkin çözümü açıkladı: 'Milli Teknoloji Hamlesi'

Bakan Kacır, küresel yazılım sorununa ilişkin çözümü açıkladı: 'Milli Teknoloji Hamlesi'

Sputnik Türkiye

Kacır, sosyal medya hesabından küresel yazılım sorununa ilişkin paylaşımda bulunarak çözümün Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu vurguladı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T17:24+0300

2024-07-19T17:24+0300

2024-07-19T17:24+0300

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

yazılım

sorun

çözüm

'milli teknoloji hamlesi'

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşanmasına yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili "Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi" ifadesini kullandı.Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsoft-sorun-duzeltildi-ancak-kalan-etki-bazi-uygulama-ve-hizmetlerde-suruyor-1086011192.html

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sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, yazılım, sorun, çözüm, 'milli teknoloji hamlesi'