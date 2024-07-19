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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bakan-kacir-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-cozumu-acikladi-milli-teknoloji-hamlesi-1086032954.html
Bakan Kacır, küresel yazılım sorununa ilişkin çözümü açıkladı: 'Milli Teknoloji Hamlesi'
Bakan Kacır, küresel yazılım sorununa ilişkin çözümü açıkladı: 'Milli Teknoloji Hamlesi'
Sputnik Türkiye
Kacır, sosyal medya hesabından küresel yazılım sorununa ilişkin paylaşımda bulunarak çözümün Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu vurguladı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T17:24+0300
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türkiye
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
yazılım
sorun
çözüm
'milli teknoloji hamlesi'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşanmasına yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili "Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi" ifadesini kullandı.Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsoft-sorun-duzeltildi-ancak-kalan-etki-bazi-uygulama-ve-hizmetlerde-suruyor-1086011192.html
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sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, yazılım, sorun, çözüm, 'milli teknoloji hamlesi'
sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, yazılım, sorun, çözüm, 'milli teknoloji hamlesi'

Bakan Kacır, küresel yazılım sorununa ilişkin çözümü açıkladı: 'Milli Teknoloji Hamlesi'

17:24 19.07.2024
© AASanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA
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Kacır, sosyal medya hesabından küresel yazılım sorununa ilişkin paylaşımda bulunarak çözümün Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşanmasına yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili "Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi" ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bir teknoloji firmasının sunduğu hizmetlerde yaşanan problem, zincirleme bir etkiyle çok sayıda ülkede milyonlarca insanı etkiledi. Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi.

Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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