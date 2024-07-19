CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/cdc-abdde-kovid-19-virusunun-yaz-dalgasi-26-eyalette-etkili-oluyor-1085998565.html
CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor
CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Kovid-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T02:02+0300
2024-07-19T02:02+0300
koronavirüs
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc)
disease control and prevention (cdc)
kovid-19
kovid-19 tarama testi
joe biden
virüs
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/16/1042700529_0:99:3000:1787_1920x0_80_0_0_c6a9fd6f93221e03dbf37ff84ac3dd89.jpg
Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.ABD’de Kovid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/beyaz-saray-abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1085960523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/16/1042700529_244:0:2757:1885_1920x0_80_0_0_9790e2db02833c5b6fac356c6f0c9071.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc), kovid-19, kovid-19 tarama testi, joe biden, virüs, beyaz saray
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc), kovid-19, kovid-19 tarama testi, joe biden, virüs, beyaz saray

CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor

02:02 19.07.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya koronavirüs
Rusya koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
Abone ol
ABD’de Kovid-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi.
Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.
Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.
ABD’de Kovid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.
Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
DÜNYA
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dün, 01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала