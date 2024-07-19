https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/cdc-abdde-kovid-19-virusunun-yaz-dalgasi-26-eyalette-etkili-oluyor-1085998565.html
CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor
CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Kovid-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T02:02+0300
2024-07-19T02:02+0300
2024-07-19T02:02+0300
koronavirüs
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc)
disease control and prevention (cdc)
kovid-19
kovid-19 tarama testi
joe biden
virüs
beyaz saray
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Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.ABD’de Kovid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/beyaz-saray-abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1085960523.html
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc), kovid-19, kovid-19 tarama testi, joe biden, virüs, beyaz saray
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc), kovid-19, kovid-19 tarama testi, joe biden, virüs, beyaz saray
CDC: ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor
ABD’de Kovid-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi.
Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.
Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.
ABD’de Kovid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.
Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.