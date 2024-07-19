https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/canli-yayinda-ikonik-kavgayi-etmislerdi-ibrahim-tatlises-ve-yildiz-tilbe-15-yil-sonra-baristi-1086009903.html
Canlı yayında 'ikonik' kavgayı etmişlerdi: İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl sonra barıştı
Canlı yayında 'ikonik' kavgayı etmişlerdi: İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl sonra barıştı
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da yaşadıkları büyük tartışmanın ardından ilk kez bir araya geldi. 15 yıl aradan sonra buluşan ikilinin... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T14:02+0300
2024-07-19T14:02+0300
2024-07-19T14:02+0300
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küskünlük
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İbrahim Tatlıses, oğluyla barışmasının ardından, uzun yıllardır küs olduğu eski sanatçısı Yıldız Tilbe ile de barıştı. İkilinin birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada 'Yılın Magazin Bombası' olarak yorumlandı. Bu buluşma, geçmişte yaşanan tartışmaları unutturacak nitelikteydi.İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe kavgası2009 yılında İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" şarkısını söylemesinin ardından yaşanan tartışma, ikilinin arasını açmıştı. Reklam arası sonrası İbrahim Tatlıses, Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını öne sürmüştü. Tilbe ise Tatlıses'in kendisi hakkında yaptığı ağır ithamlara dayanamayarak programı terk etmişti.Tatlıses’in, Tilbe’nin geçmişte kendisinden yardım istediğini ve onu zor durumlardan kurtardığını iddia etmesi üzerine Tilbe, “Beni kimse p... elinden kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz” demişti.'Gelmezsen gelme'Tilbe’nin programı terk etmesinin ardından Tatlıses, “Ne zaman yayına çıksa, şunu yapmam, bunu söylemem, şunu sorma, bunu anlatma diye talepte bulunuyor. Lanet olsun kardeşim. Gelmezsen gelme. Şarkını da istemiyorum seni de” diye konuşmuştu.Tatlıses'in sağlık durumuGeçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, uzun süredir küs olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışmış ve hastane çıkışında “Ben bitti demeden bitmez demiyorum, Allah bitti demeden bitmez” ifadelerini kullanmıştı.İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin 15 yıl sonra bir araya gelmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bu barışma, Türk müzik dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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ibrahim tatlıses, yıldız tilbe, barış, barışma, küskünlük
ibrahim tatlıses, yıldız tilbe, barış, barışma, küskünlük
Canlı yayında 'ikonik' kavgayı etmişlerdi: İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl sonra barıştı
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da yaşadıkları büyük tartışmanın ardından ilk kez bir araya geldi. 15 yıl aradan sonra buluşan ikilinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
İbrahim Tatlıses, oğluyla barışmasının ardından, uzun yıllardır küs olduğu eski sanatçısı Yıldız Tilbe ile de barıştı. İkilinin birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada 'Yılın Magazin Bombası' olarak yorumlandı. Bu buluşma, geçmişte yaşanan tartışmaları unutturacak nitelikteydi.
İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe kavgası
2009 yılında İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" şarkısını söylemesinin ardından yaşanan tartışma, ikilinin arasını açmıştı. Reklam arası sonrası İbrahim Tatlıses, Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını öne sürmüştü. Tilbe ise Tatlıses'in kendisi hakkında yaptığı ağır ithamlara dayanamayarak programı terk etmişti.
Tatlıses’in, Tilbe’nin geçmişte kendisinden yardım istediğini ve onu zor durumlardan kurtardığını iddia etmesi üzerine Tilbe, “Beni kimse p... elinden kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz” demişti.
Tilbe’nin programı terk etmesinin ardından Tatlıses, “Ne zaman yayına çıksa, şunu yapmam, bunu söylemem, şunu sorma, bunu anlatma diye talepte bulunuyor. Lanet olsun kardeşim. Gelmezsen gelme. Şarkını da istemiyorum seni de” diye konuşmuştu.
Tatlıses'in sağlık durumu
Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, uzun süredir küs olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışmış ve hastane çıkışında “Ben bitti demeden bitmez demiyorum, Allah bitti demeden bitmez” ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin 15 yıl sonra bir araya gelmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bu barışma, Türk müzik dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.