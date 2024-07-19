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Arda Güler'den tarihi rekor: 4 Türk futbolcunun piyasa değeri güncellendi
Arda Güler'den tarihi rekor: 4 Türk futbolcunun piyasa değeri güncellendi
Sputnik Türkiye
Daha önce 18 milyon Euro olarak belirlenen Arda Güler'in, Mert Müldür'ün, Barış Alper Yılmaz'ın ve Ferdi Kadıoğlu'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu güncelleme ile A Milli Takım’ın dört yıldızı değerine değer kattı. Arda Güler Transfermarkt değerini 15 milyon Euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu unvanını kazandı.EURO 2024'te sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in piyasa değeri önemli bir sıçrama yaşadı. Genç futbolcunun sahadaki başarılı oyunuyla transfer piyasasındaki değeri hızla yükseldi.18 milyondan 45 milyon euroyaTransfermarkt verilerine göre, Arda Güler'in değeri daha önce 18 milyon Euro olarak gözüküyordu. Ancak son güncellemeyle birlikte bu rakam 45 milyon euroya çıktı. Bu büyük artış, futbolseverler ve analistler arasında geniş yankı buldu.EURO 2024'ün ardından, turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri Transfermarkt tarafından yeniden değerlendirildi. Bu güncellemede A Milli Takım’dan Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz’ın değerleri önemli ölçüde arttı.Güncellenen piyasa değerleriEURO 2024 sonrası yapılan bu güncelleme, A Milli Takım’ın genç yeteneklerinin uluslararası arenada ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu futbolcuların piyasa değerlerindeki artış, Türk futbolunun geleceği için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fifa-acikladi-turkiyeden-dunya-siralamasinda-tarihi-yukselme-geldi-1085972122.html
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Arda Güler'den tarihi rekor: 4 Türk futbolcunun piyasa değeri güncellendi

12:37 19.07.2024 (güncellendi: 12:57 19.07.2024)
© İHA / Christopher NeundorfArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / Christopher Neundorf
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Daha önce 18 milyon Euro olarak belirlenen Arda Güler'in, Mert Müldür'ün, Barış Alper Yılmaz'ın ve Ferdi Kadıoğlu'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri güncellendi.
Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu güncelleme ile A Milli Takım’ın dört yıldızı değerine değer kattı. Arda Güler Transfermarkt değerini 15 milyon Euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu unvanını kazandı.
EURO 2024'te sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in piyasa değeri önemli bir sıçrama yaşadı. Genç futbolcunun sahadaki başarılı oyunuyla transfer piyasasındaki değeri hızla yükseldi.

18 milyondan 45 milyon euroya

Transfermarkt verilerine göre, Arda Güler'in değeri daha önce 18 milyon Euro olarak gözüküyordu. Ancak son güncellemeyle birlikte bu rakam 45 milyon euroya çıktı. Bu büyük artış, futbolseverler ve analistler arasında geniş yankı buldu.
EURO 2024'ün ardından, turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri Transfermarkt tarafından yeniden değerlendirildi. Bu güncellemede A Milli Takım’dan Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz’ın değerleri önemli ölçüde arttı.

Güncellenen piyasa değerleri

1.
Arda Güler - 45 milyon Euro (+15 milyon Euro)
2.
Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon Euro (+9 milyon Euro)
3.
Barış Alper Yılmaz - 20 milyon Euro (+3 milyon Euro)
4.
Mert Müldür - 6 milyon Euro (+1.8 milyon Euro)
EURO 2024 sonrası yapılan bu güncelleme, A Milli Takım’ın genç yeteneklerinin uluslararası arenada ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu futbolcuların piyasa değerlerindeki artış, Türk futbolunun geleceği için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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