https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bos-evlere-ilave-emlak-vergisi-geliyor-beyanda-bulunmayana-ceza-uygulanacak-1086005404.html

Boş evlere ilave emlak vergisi geliyor: Beyanda bulunmayana ceza uygulanacak

Boş evlere ilave emlak vergisi geliyor: Beyanda bulunmayana ceza uygulanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'de emlak sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesi gündeme geldi. Meclis'te birinci vergi paketinin görüşmeleri devam ederken... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T11:21+0300

2024-07-19T11:21+0300

2024-07-19T11:21+0300

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İkinci ve daha fazla evi olanlardan "kademeli yükselen" ilave emlak vergisi alınacak. Ayrıca, hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan "ek emlak vergisi" talep edilecek. Bu düzenlemeler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.Gayrimenkul vergilendirmesinde yeni kurallar: Konut ve ofis alım satımında yeni vergi oranlarıDünya Gazetesi'nden Ferit Parlak'ın haberine göre, konut ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınması planlanıyor. Konutunu alımdan sonraki 3 yıl içinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içinde satanlardan ise 1 kat daha fazla vergi alınacak. Ayrıca, kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler için ceza tutarları artırılacak.Lojmanlarda kira düzenlemesi230 bin lojmanda kira fiyatı düzenlemesi yapılacak. Lojmanlar, piyasadaki kira değerine göre yüzde 20 fiyat avantajıyla kullandırılabilecek. Bu bölgelerde fiyat araştırması yapılacak ve denetimler artırılacak. Denetimlerin yoğunlaşacağı alanlar arasında büfeler, güzellik salonları, estetisyen ve doktorlar, kuaförler gibi sektörler bulunuyor.Kira gelirini ve giderini beyan etmeyenlere cezaKira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler için ceza tutarları artırılacak. Aynı şekilde kira giderini beyan etmeyenler de cezalandırılacak. Bu düzenlemelerle, kira gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergi kaçaklarının önlenmesi amaçlanıyor.Vergi kanunlarında değişikliklerKurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, taşınmazlara yatırım yapan fon ve ortaklıkların elde ettikleri kazançların yüzde 50'sinin kar payı olarak dağıtılması gerekecek. Bu düzenlemeyle, ortaklara dağıtılan kar paylarından alınacak gelir ve kurumlar vergisinin etkisi 7.2 milyar lira olacak. Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan alınan yüzde 25'lik kurumlar vergisi oranı yüzde 30'a çıkarılacak ve bu düzenlemenin 557 milyon lira vergi etkisi olması bekleniyor.Vergi Barışının KaldırılmasıVergi barışı uygulamalarının kaldırılması da hedefleniyor. TBMM'ye sunulan Torba Yasa Teklifi ile uzlaşmaların vergi aslı üzerinden yapılmaması sağlanacak. Vergi Usul Kanunu'nda yer alan cezalarda rekor artış planlanıyor ve kayıt dışı olan ile vergi kaçıranların cezaları arasında farklılaşmaya gidilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/schengen-vizesi-sorunu-icin-konusan-bakan-bolat-ulkeleri-sikistiriyoruz-yeni-mekanizmalar-istedik-1086004087.html

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