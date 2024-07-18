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İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli, savcılık... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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izmir cumhuriyet başsavcılığı
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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.Ne olmuştu?Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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izmir, konak, elektrik, izmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir cumhuriyet başsavcılığı

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi

20:12 18.07.2024
© AA / Mustafa Güngörİzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Mustafa Güngör
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.
Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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