https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fifa-acikladi-turkiyeden-dunya-siralamasinda-tarihi-yukselme-geldi-1085972122.html
FIFA açıkladı: Türkiye'den dünya sıralamasında tarihi yükselme geldi
FIFA açıkladı: Türkiye'den dünya sıralamasında tarihi yükselme geldi
Sputnik Türkiye
EURO 2024'e çeyrek final turunda veda eden Türkiye, FIFA dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında 16 basamak birden... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T13:22+0300
2024-07-18T13:22+0300
2024-07-18T13:27+0300
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FIFA, EURO 2024 sonrası dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Türkiye, 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti ve büyük bir başarıya imza attı. Bu sıçrama, milli takımın son dönemdeki performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.Türkiye'nin bu yükselişi, milli takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi. Futbol otoriteleri, bu sıralamanın Türkiye'nin futbol altyapısına ve genç yeteneklerine yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu belirtiyor.Türkiye'nin performansıTürkiye'nin EURO 2024 performansı, takımın potansiyelini ve yetenekli oyuncularını gözler önüne serdi. Çeyrek finalde elenmelerine rağmen gösterdikleri mücadele ve takım ruhu, sıralamada elde edilen bu büyük başarının temel taşlarını oluşturdu.Bu büyük sıçrama, Türk futbolseverler için de büyük bir moral kaynağı oldu. Milli takımın gelecekteki maçlarına olan ilgi ve destek, bu başarı ile birlikte daha da artacak gibi görünüyor.FIFA dünya sıralamasındaki değişikliklerFIFA dünya sıralamasının güncel listesi ise şu şekilde:26. Türkiye (16 basamak birden yükseldi)
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fifa dünya sıralaması, fifa dünya sıralaması
fifa dünya sıralaması, fifa dünya sıralaması
FIFA açıkladı: Türkiye'den dünya sıralamasında tarihi yükselme geldi
13:22 18.07.2024 (güncellendi: 13:27 18.07.2024)
EURO 2024'e çeyrek final turunda veda eden Türkiye, FIFA dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında 16 basamak birden yükseldi.
FIFA, EURO 2024 sonrası dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Türkiye, 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti ve büyük bir başarıya imza attı. Bu sıçrama, milli takımın son dönemdeki performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin bu yükselişi, milli takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi. Futbol otoriteleri, bu sıralamanın Türkiye'nin futbol altyapısına ve genç yeteneklerine yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin EURO 2024 performansı, takımın potansiyelini ve yetenekli oyuncularını gözler önüne serdi. Çeyrek finalde elenmelerine rağmen gösterdikleri mücadele ve takım ruhu, sıralamada elde edilen bu büyük başarının temel taşlarını oluşturdu.
Bu büyük sıçrama, Türk futbolseverler için de büyük bir moral kaynağı oldu. Milli takımın gelecekteki maçlarına olan ilgi ve destek, bu başarı ile birlikte daha da artacak gibi görünüyor.
FIFA dünya sıralamasındaki değişiklikler
FIFA dünya sıralamasının güncel listesi ise şu şekilde:
3.İspanya
(5 basamak yükseldi)
4.İngiltere
(1 basamak yükseldi)
5.Brezilya
(1 basamak geriledi)
6.Belçika
(3 basamak geriledi)
8.Portekiz
(2 basamak geriledi)
9.Kolombiya
(3 basamak yükseldi)
26. Türkiye (16 basamak birden yükseldi)