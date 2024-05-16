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Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 33 zam geldi
Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 33 zam geldi
Sputnik Türkiye
UKOME Genel Kurulu’nda alınan karar ile Antalya kent içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrası tam ücret 20 TL olurken, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T02:30+0300
2024-05-16T02:30+0300
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ulaşım
toplu ulaşım
ulaşım aracı
zam
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öğretmen
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Antalya’da ulaşım esnafının ücretlere zam talebi sonrasında toplanan UKOME Genel Kurulu’nda toplu ulaşım ücretine yüzde 33 zam yapılması kararı alındı. Böylece kent içi ulaşımda yeni ücret tarifesi 15 TL olan tam ücret 20 TL olurken, öğrenci 10 TL, öğretmen ve emekli 19 TL, kredi kartı ise 25 TL olarak belirlendi. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, son olarak 2023 yılı Temmuz ayında ulaşım ücretine zam yapıldığını hatırlatarak, "En son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ulaşım ücretine zam yapılmıştı. UKOME’den oransal anlamda değil de tam ücreti 22 TL, emekli ve öğretmen 21 TL, öğrenci ücretinin ise 12 TL, kredi kartı ile binişinde 30 lira olması yönünde talebimiz vardı" dedi. Şehir içi ulaşıma yüzde 33 zam UKOME Genel Kurulu’nda şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 33 oranında zam yapılması kararı alındığını yeni tarifenin ise yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağını belirten Arslan, "UKOME tam yüzde 33 oranında yapılacak zam sonrası şehir içi toplu ulaşımda tam ücretin 20 TL, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile binişin ise 25 TL olarak uygulanmasını uygun gördü. Şu anda yeni ücret tarifesinin uygulanacağı tarih konusunda her hangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı. Kent içi ulaşımda bir otobüsün günlük ortalama 120 litre yakıt tükettiğinin altını çizen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "En son zaman aldığımızda yakın 37 liraydı, şu anda 42 lira civarlarında, bu da günlük 5-6 bin TL civarında değişiyor" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/ukomeden-taksi-karari-1080768790.html
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antalya, ukome, ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, zam, emekli, öğretmen
antalya, ukome, ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, zam, emekli, öğretmen

Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 33 zam geldi

02:30 16.05.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-Antalya'da ulaşım
Antalya'da ulaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-
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UKOME Genel Kurulu’nda alınan karar ile Antalya kent içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrası tam ücret 20 TL olurken, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile biniş ücreti ise 25 TL olarak güncellendi.
Antalya’da ulaşım esnafının ücretlere zam talebi sonrasında toplanan UKOME Genel Kurulu’nda toplu ulaşım ücretine yüzde 33 zam yapılması kararı alındı.
Böylece kent içi ulaşımda yeni ücret tarifesi 15 TL olan tam ücret 20 TL olurken, öğrenci 10 TL, öğretmen ve emekli 19 TL, kredi kartı ise 25 TL olarak belirlendi.
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, son olarak 2023 yılı Temmuz ayında ulaşım ücretine zam yapıldığını hatırlatarak, "En son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ulaşım ücretine zam yapılmıştı. UKOME’den oransal anlamda değil de tam ücreti 22 TL, emekli ve öğretmen 21 TL, öğrenci ücretinin ise 12 TL, kredi kartı ile binişinde 30 lira olması yönünde talebimiz vardı" dedi.
Şehir içi ulaşıma yüzde 33 zam UKOME Genel Kurulu’nda şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 33 oranında zam yapılması kararı alındığını yeni tarifenin ise yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağını belirten Arslan, "UKOME tam yüzde 33 oranında yapılacak zam sonrası şehir içi toplu ulaşımda tam ücretin 20 TL, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile binişin ise 25 TL olarak uygulanmasını uygun gördü. Şu anda yeni ücret tarifesinin uygulanacağı tarih konusunda her hangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı. Kent içi ulaşımda bir otobüsün günlük ortalama 120 litre yakıt tükettiğinin altını çizen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "En son zaman aldığımızda yakın 37 liraydı, şu anda 42 lira civarlarında, bu da günlük 5-6 bin TL civarında değişiyor" şeklinde konuştu.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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