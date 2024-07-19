https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/alman-basini-rus-ordusunun-taktigi-ukraynayi-mahvetti-1086030930.html

Alman basını: Rus ordusunun taktiği Ukrayna'yı mahvetti

Alman basını: Rus ordusunun taktiği Ukrayna'yı mahvetti

Sputnik Türkiye

Alman basınında yer alan bir analizde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının ülkeyi mahvettiği belirtildi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T17:07+0300

2024-07-19T17:07+0300

2024-07-19T17:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donbass

özel askeri harekat

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Alman Berliner Zeitung gazetesi, Rusya ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında uyguladığı taktiğin Kiev rejimi için yarattığı sorunlara dikkat çekti.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye yönelik taktiğinin meyvelerini verdiğini yazan Berliner Zeitung muhabiri Janos Szirtes, "Elektrik arzının ortadan kaldırılması, Ukrayna'yı mahvediyor. Ukrayna'daki altyapının çökmesi muhabere sahasında belirleyici rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.Kiev'in bu durumu birkaç ay içinde düzeltmeyi başarmasının risk altında olduğunu kaydeden Szirtes, bu nedenle kış mevsimi yaklaştıkça Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili durumun kritik hale geldiğinin altını çizdi.Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Ukrayna'nın enerji sistemlerine büyük bir darbe indiriyor. Öncelikle Ukrayna'daki savunma sanayi işletmelerine enerji sağlayan üretim tesislerini hedef alan Rusya, böylece Kiev rejimi için mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de sekteye uğratıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rusyada-casusluk-nedeniyle-yargilanan-abdli-gazeteci-gerskovicin-cezasi-belli-oldu-1086024116.html

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