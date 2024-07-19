Alman basını: Rus ordusunun taktiği Ukrayna'yı mahvetti
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
© Sputnik / Станислав Красильников
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Alman basınında yer alan bir analizde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının ülkeyi mahvettiği belirtildi.
Alman Berliner Zeitung gazetesi, Rusya ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında uyguladığı taktiğin Kiev rejimi için yarattığı sorunlara dikkat çekti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye yönelik taktiğinin meyvelerini verdiğini yazan Berliner Zeitung muhabiri Janos Szirtes, "Elektrik arzının ortadan kaldırılması, Ukrayna'yı mahvediyor. Ukrayna'daki altyapının çökmesi muhabere sahasında belirleyici rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.
Kiev'in bu durumu birkaç ay içinde düzeltmeyi başarmasının risk altında olduğunu kaydeden Szirtes, bu nedenle kış mevsimi yaklaştıkça Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili durumun kritik hale geldiğinin altını çizdi.
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Ukrayna'nın enerji sistemlerine büyük bir darbe indiriyor.
Öncelikle Ukrayna'daki savunma sanayi işletmelerine enerji sağlayan üretim tesislerini hedef alan Rusya, böylece Kiev rejimi için mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de sekteye uğratıyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye yönelik taktiğinin meyvelerini verdiğini yazan Berliner Zeitung muhabiri Janos Szirtes, "Elektrik arzının ortadan kaldırılması, Ukrayna'yı mahvediyor. Ukrayna'daki altyapının çökmesi muhabere sahasında belirleyici rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.
Kiev'in bu durumu birkaç ay içinde düzeltmeyi başarmasının risk altında olduğunu kaydeden Szirtes, bu nedenle kış mevsimi yaklaştıkça Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili durumun kritik hale geldiğinin altını çizdi.
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Ukrayna'nın enerji sistemlerine büyük bir darbe indiriyor.
Öncelikle Ukrayna'daki savunma sanayi işletmelerine enerji sağlayan üretim tesislerini hedef alan Rusya, böylece Kiev rejimi için mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de sekteye uğratıyor.