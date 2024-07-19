ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı: ‘Avrupa ABD’nin baskısı altında’

"Geçmişte ne kadar anlaşma imzalanırsa imzalansın Sovyetler Birliği döneminde, şimdi Rusya diyelim ve Amerika Birleşik Devletleri, hepsi öyle veya böyle bir şekilde anlaşma imzalamalarına rağmen anlaşmaların hilafında ne olur ne olmaz diye, birbirlerine olan güven sorunu olması nedeniyle zaten nükleer çalışmalarına devam ediyorlardı. Bir şekilde nükleer güce sahip olmayanlar da geliştirmeye çalıştılar. Şu andaki dünyadaki nükleer başlıkların yaklaşık yüzde 89'u Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'ya ait. Geriye kalan yüzde 10, 11'lik bir kısmı diğer ülkelere ait. Son 14 yıldır Rusya ve Amerika'nın dışındaki ülkeler genelde sabit stoklar bulunduruyorlardı. Ama Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki hegomanyası Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'te Çin'e karşı olan agresif tutumuyla, diğer ülkelerin de nükleer başlıklarını arttırdığını açık kaynaklardan görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Nükleer savaşa gider mi? Yani konvansiyonel savaşın artık tepe noktası diyelim, yıkıma giden ve daha çok felaket ortaya çıkacak olan insan kaybına neden olacak olan nükleer savaşa gidebilir mi? Evet şu anda yönetimlerin hepsi bir şekilde bu gerilimi tırmandırmaya destek verecek bir kafa yapısıyla dünyayı yönetiyorlar. Amerika'nın Rusya'ya karşı tahrik edici eylemlerine Rusya'nın cevap vermesi veya Rusya’nın adımlarını Amerika’nın karşılık vermesi ne anlama gelecek? Yine tekrar ortam ısınacak. Ülkelerin ekonomik ve sosyal konforu ile ilgili kavramları yerini silahlandırmaya bırakacak. Şimdi biz sadece nükleer başlık taşıyan füzelerin kurulmasını söylüyoruz ama onları destekleyecek olan konvansiyon silahlardan da büyük artış var. Böyle olunca tabi sade insanlar, vatandaşlar veya ülkelerin kendi vatandaşları, halkı ne düşünüyorlar? Gelecekten korkuyorlar. Geleceğin onlar için karanlık olduğunu düşünüyorlar. Seçtiğiniz kişiler ülkeleri yönetirken başlarının boyunduruk altında olmasını en tipik örneğini Almanya'da görüyoruz. Polonya'da görüyoruz. Ukrayna zaten Rusya-Ukrayna çatışmasında Zelensky'nin davranışlarıyla Ukrayna'nın ne hale geldiğini de görüyoruz. Bunların hepsi aslında görüşmelerle veya bir anlaşmayla sonuçlanabilirdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri anlaşma taraftarı değil gerginlikten yana."