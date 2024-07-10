https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/pentagon-abd-almanyaya-hipersonik-silahlar-konuslandiracak-1085742848.html

Pentagon: ABD Almanya'ya hipersonik silahlar konuşlandıracak

Pentagon: ABD Almanya'ya hipersonik silahlar konuşlandıracak

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD’nin 2026'da Almanya'da hipersonik silahlar da dahil olmak üzere uzun menzilli silah sistemleri konuşlandıracağını açıkladı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T20:40+0300

2024-07-10T20:40+0300

2024-07-10T20:40+0300

dünya

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd

almanya

avrupa

hipersonik silah

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

rusya

vladimir putin

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'da hipersonik silahlar da dahil olmak üzere uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağı belirtildi.Açıklamada, "ABD, görev gücünün uzun menzilli atış kabiliyetinin kalıcı olarak konuşlandırılmasına yönelik plan kapsamında 2026 yılından itibaren aralıklı olarak Almanya'ya uzun menzilli silahlaryerleştirmeye başlayacak” ifadesine yer verildi.Geleneksel uzun menzilli ateş birimleri arasında SM-6, Tomahawk füzeleri ve geliştirilmekte olan hipersonik silahların yer alacağı kaydedildi.Ayrıca, ABD ve Almanya hükümetlerinin konuya ilişkin gerekli anlaşmaya vardığı vurgulandı.Yeni silahların, Avrupa'daki mevcut kara tabanlı silahlara göre çok daha geniş bir menzile sahip olacağı ileri sürülüyor.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimine başlama hakkına sahip olduğunu ve bu tür silahları üretmeye başlayacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/putin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzelerin-uretimine-baslamali-1085335919.html

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, almanya, avrupa, hipersonik silah, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya, vladimir putin