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10 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de
10 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de
Sputnik Türkiye
AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), dem parti, dem parti

10 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de

21:43 19.07.2024 (güncellendi: 21:45 19.07.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:
"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
TÜRKİYE
Süleyman Soylu: Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim
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