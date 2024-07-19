https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/10-dokunulmazlik-dosyasi-daha-tbmmde-1086042245.html

10 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de

10 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de

Sputnik Türkiye

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T21:43+0300

2024-07-19T21:43+0300

2024-07-19T21:45+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dbp

demokratik bölgeler partisi (dbp)

dem parti

dem parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084075562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4511df70e23a85206c08fda1eedaae77.jpg

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suleyman-soylu-dokunulmazligimin-kalkmasi-icin-tbmmye-muracaat-edecegim-1085826079.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), dem parti, dem parti