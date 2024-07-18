https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/zaharova-kievin-putine-suikast-plani-anglosaksonlarin-yardimiyla-hazirlandi-1085983043.html

Zaharova: Kiev'in Putin'e suikast planı Anglosaksonların yardımıyla hazırlandı

Zaharova: Kiev'in Putin'e suikast planı Anglosaksonların yardımıyla hazırlandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin duyurduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların bulunduğunun aşikar... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T17:05+0300

2024-07-18T17:05+0300

2024-07-18T17:05+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ukrayna savunma bakanlığı

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un dile getirdiği Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların parmağının bulunduğundan şüphe duymadıklarını vurguladı.Zaharova, "Bu tür suçların Kiev rejiminin Anglosakson hamilerinin doğrudan katılımıyla planlandığına ve finanse edildiğine şüphe yok" dedi.Batılı ülkelerin Ukrayna tarafından Rusya'daki hükümet temsilcilerine ve sivillere yönelik hiçbir terör saldırısını kınamadığına dikkat çeken Zaharova, bununla beraber Kiev'in, Ukrayna hükümetinin suç ortağı haline gelen kolektif Batı'dan sürekli olarak devasa askeri ve mali yardım aldığının altını çizdi.Budanov, yakın zamanda Ukrayna güvenlik güçlerinin Putin'e yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukrayna-yasaklara-aldiris-etmiyor-donetsk-yine-misket-bombalariyla-vuruldu-1085976863.html

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