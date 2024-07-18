https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/zaharova-kievin-putine-suikast-plani-anglosaksonlarin-yardimiyla-hazirlandi-1085983043.html
Zaharova: Kiev'in Putin'e suikast planı Anglosaksonların yardımıyla hazırlandı
Zaharova: Kiev'in Putin'e suikast planı Anglosaksonların yardımıyla hazırlandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin duyurduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların bulunduğunun aşikar... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T17:05+0300
2024-07-18T17:05+0300
2024-07-18T17:05+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un dile getirdiği Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların parmağının bulunduğundan şüphe duymadıklarını vurguladı.Zaharova, "Bu tür suçların Kiev rejiminin Anglosakson hamilerinin doğrudan katılımıyla planlandığına ve finanse edildiğine şüphe yok" dedi.Batılı ülkelerin Ukrayna tarafından Rusya'daki hükümet temsilcilerine ve sivillere yönelik hiçbir terör saldırısını kınamadığına dikkat çeken Zaharova, bununla beraber Kiev'in, Ukrayna hükümetinin suç ortağı haline gelen kolektif Batı'dan sürekli olarak devasa askeri ve mali yardım aldığının altını çizdi.Budanov, yakın zamanda Ukrayna güvenlik güçlerinin Putin'e yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukrayna-yasaklara-aldiris-etmiyor-donetsk-yine-misket-bombalariyla-vuruldu-1085976863.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b0799e025eb99bb0fc63acc4b6f769a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, suikast girişimi
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, suikast girişimi
Zaharova: Kiev'in Putin'e suikast planı Anglosaksonların yardımıyla hazırlandı
Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin duyurduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların bulunduğunun aşikar olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un dile getirdiği Putin'e yönelik suikast planının arkasında Anglosaksonların parmağının bulunduğundan şüphe duymadıklarını vurguladı.
Zaharova, "Bu tür suçların Kiev rejiminin Anglosakson hamilerinin doğrudan katılımıyla planlandığına ve finanse edildiğine şüphe yok" dedi.
Batılı ülkelerin Ukrayna tarafından Rusya'daki hükümet temsilcilerine ve sivillere yönelik hiçbir terör saldırısını kınamadığına dikkat çeken Zaharova, bununla beraber Kiev'in, Ukrayna hükümetinin suç ortağı haline gelen kolektif Batı'dan sürekli olarak devasa askeri ve mali yardım aldığının altını çizdi.
Budanov, yakın zamanda Ukrayna güvenlik güçlerinin Putin'e yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti.