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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukrayna-yasaklara-aldiris-etmiyor-donetsk-yine-misket-bombalariyla-vuruldu-1085976863.html
Ukrayna yasaklara aldırış etmiyor: Donetsk yine misket bombalarıyla vuruldu
Ukrayna yasaklara aldırış etmiyor: Donetsk yine misket bombalarıyla vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yeniden misket... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:25+0300
2024-07-18T14:25+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine 5 dakika arayla 4 misket bombasıyla saldırdığını belirtti.Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtindeki iki mahalleye NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 4 misket bombası fırlattığını bildirdi.Ayrıca sabah saatlerinde yine Petrovskiy semtine NATO kalibreli 4 havan mermisi ile 2 ayrı saldırı daha düzenlendi.DHC'ye bağlı Gorlovka'nın Nikitovskiy mahallesi ise İHA'yla hedef alındı.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor.Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi. 155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, gorlovka, petrovskiy, nato, nato silahları, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Ukrayna yasaklara aldırış etmiyor: Donetsk yine misket bombalarıyla vuruldu

14:25 18.07.2024
© AP Photo / Mohammed ZaatariA cluster bomb
A cluster bomb - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine 5 dakika arayla 4 misket bombasıyla saldırdığını belirtti.

Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtindeki iki mahalleye NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 4 misket bombası fırlattığını bildirdi.

Ayrıca sabah saatlerinde yine Petrovskiy semtine NATO kalibreli 4 havan mermisi ile 2 ayrı saldırı daha düzenlendi.

DHC'ye bağlı Gorlovka'nın Nikitovskiy mahallesi ise İHA'yla hedef alındı.

Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor.

Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.

Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.

Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.

155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.
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