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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukraynadan-yogun-iha-saldirisi-rus-hava-savunma-gucleri-35-iha-engelledi-1085963861.html
Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rus hava savunma güçleri 35 İHA engelledi
Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rus hava savunma güçleri 35 İHA engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen gece Kırım Yarımadası’na yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının başarıyla püskürtüldüğü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T08:14+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası’nda 33 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha ettiği aktarıldı.Ayrıca Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerlediği tespit edilen 10 insansız deniz aracının da vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ukrayna-rusyanin-belgorod-bolgesinde-bir-araci-vurdu-genc-bir-cift-oldu-1085944642.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, bryansk

Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rus hava savunma güçleri 35 İHA engelledi

08:14 18.07.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen gece Kırım Yarımadası’na yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının başarıyla püskürtüldüğü belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası’nda 33 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha ettiği aktarıldı.
Ayrıca Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerlediği tespit edilen 10 insansız deniz aracının da vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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