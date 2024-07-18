https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukraynadan-yogun-iha-saldirisi-rus-hava-savunma-gucleri-35-iha-engelledi-1085963861.html

Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rus hava savunma güçleri 35 İHA engelledi

Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rus hava savunma güçleri 35 İHA engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen gece Kırım Yarımadası’na yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının başarıyla püskürtüldüğü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T08:14+0300

2024-07-18T08:14+0300

2024-07-18T08:09+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kırım Yarımadası’nda 33 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha ettiği aktarıldı.Ayrıca Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerlediği tespit edilen 10 insansız deniz aracının da vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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