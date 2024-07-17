https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ukrayna-rusyanin-belgorod-bolgesinde-bir-araci-vurdu-genc-bir-cift-oldu-1085944642.html
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarına saldırarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:35+0300
2024-07-17T16:35+0300
2024-07-17T16:35+0300
ukrayna krizi
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vyaçeslav gladkov
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı aldığı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordsunun FPV tipi bir İHA'yla bir otomobili vurduğunu belirtti.Araçta genç bir çiftin bulunduğunu aktaran Gladkov, aracın yanması sonucunda ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi."Kurbanların tüm akraba ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum. Benim için bu tür trajedilerin her biri kişisel bir acıdır" diye devam eden Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm bölge sakinlerini anacaklarını, mağdur ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, sivil ölümü, silahlı saldırı, saldırı
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarına saldırarak sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı aldığı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordsunun FPV tipi bir İHA'yla bir otomobili vurduğunu belirtti.
Araçta genç bir çiftin bulunduğunu aktaran Gladkov, aracın yanması sonucunda ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
"Kurbanların tüm akraba ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum. Benim için bu tür trajedilerin her biri kişisel bir acıdır" diye devam eden Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm bölge sakinlerini anacaklarını, mağdur ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.