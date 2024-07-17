https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ukrayna-rusyanin-belgorod-bolgesinde-bir-araci-vurdu-genc-bir-cift-oldu-1085944642.html

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarına saldırarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T16:35+0300

2024-07-17T16:35+0300

2024-07-17T16:35+0300

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belgorod

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı aldığı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordsunun FPV tipi bir İHA'yla bir otomobili vurduğunu belirtti.Araçta genç bir çiftin bulunduğunu aktaran Gladkov, aracın yanması sonucunda ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi."Kurbanların tüm akraba ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum. Benim için bu tür trajedilerin her biri kişisel bir acıdır" diye devam eden Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm bölge sakinlerini anacaklarını, mağdur ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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