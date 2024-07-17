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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ukrayna-rusyanin-belgorod-bolgesinde-bir-araci-vurdu-genc-bir-cift-oldu-1085944642.html
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarına saldırarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:35+0300
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı aldığı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordsunun FPV tipi bir İHA'yla bir otomobili vurduğunu belirtti.Araçta genç bir çiftin bulunduğunu aktaran Gladkov, aracın yanması sonucunda ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi."Kurbanların tüm akraba ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum. Benim için bu tür trajedilerin her biri kişisel bir acıdır" diye devam eden Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm bölge sakinlerini anacaklarını, mağdur ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, sivil ölümü, silahlı saldırı, saldırı
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, sivil ölümü, silahlı saldırı, saldırı

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı vurdu: Genç bir çift öldü

16:35 17.07.2024
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarına saldırarak sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde bir aracı aldığı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordsunun FPV tipi bir İHA'yla bir otomobili vurduğunu belirtti.

Araçta genç bir çiftin bulunduğunu aktaran Gladkov, aracın yanması sonucunda ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Kurbanların tüm akraba ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum. Benim için bu tür trajedilerin her biri kişisel bir acıdır" diye devam eden Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm bölge sakinlerini anacaklarını, mağdur ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz ile - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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