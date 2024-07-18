Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turksat-6anin-5-atesleme-sureci-basariyla-tamamlandi-1085961662.html
Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A 5. ateşlemesine ilişkin "5 dakika 22 saniye süren ateşleme ile artık Türksat 6A, nihai görev... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T02:49+0300
2024-07-18T02:49+0300
türkiye
türksat
türksat 6a
mehmet fatih kacır
orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/17/1081982869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6637621ec9bc026e8a564eac9d4e485.jpg
Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti.Bu projeye yıllardır emek veren bütün araştırmacılara, mühendislere, Türksat’ın, TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, C-Tech’in bütün çalışanlarına teşekkür eden Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun 40 yıllık bir hayal olduğunu, 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi'nde TÜBİTAK ve ODTÜ arasında imzalanan bir protokolle Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğunu anımsattı.O yıllarda Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesinin aslında planlarının yapılmaya başlandığını aktaran Kacır, "Fakat maalesef 80'li ve 90'lı yıllar Türkiye'de dönem dönem siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı ve nihayetinde Türkiye'nin uzay yarışında dünya çapında işler ortaya koyma imkanı bulamadığı yıllar oldu. Ta ki 2000'lere kadar. 2000'li yıllardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve kendi uydularından istifade edebilen bir ülke olabilmek adına peşi sıra pek çok başarılı projeyi hayata geçirdi. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yle, özellikle görüntüleme uydularında muazzam bir yerli kabiliyet elde ettik" ifadesini kullandı.'Önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu'Kacır, haberleşme uydularını geliştirmenin, görüntüleme uydularıyla mukayese edildiğinde daha iddialı ve ileri bir hedef olduğunu dile getirdi.Daha önceki haberleşme uydularını yurt dışından temin eden Türkiye’nin Türksat 6A ile ilk kez kendi haberleşme uydusunu kendi ekiplerinin geliştirmeleriyle, tasarımlarıyla ürettiğini ve nihayetinde uzaya gönderdiğini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti: Türksat 6A, nihai görev yörüngesindeTürksat 6A'yı 9 Temmuz'da uzaya gönderdiklerini anımsatan Kacır, "Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldı. İlk sinyalden yaklaşık bir saat sonra uyduya ilk komutu yine ekiplerimiz göndermiş oldu. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından gönderilen komutla önemli aşamalardan biri olarak kabul ettiğimiz güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk" dedi.Kacır, 10-12-14 ve 16 Temmuz'da dört farklı ateşleme yaparak uydunun roketten ayrıldıktan sonra hareket etmekte olduğu 300 kilometre ve 70 bin kilometre arasındaki eliptik yörüngeden adım adım nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye transfer ettiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:Bakan Kacır, gelecek yıllarda yeni uydu projeleriyle yine Milli Uzay Programı'nın en önemli aşamalarından biri olan Ay Misyonu ile bu kabiliyetleri çok daha ileri düzeylere ekipler sayesinde taşıyacaklarını dile getirdi.Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin adını uzaya yazdırmaya, Türkiye'yi uzay teknolojilerinde lider ülkelerden biri kılmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-uraloglu-turksat-6anin-5-ve-son-atesleme-surecinin-tamamlandigini-duyurdu-1085959741.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/17/1081982869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e67ec97da95d9be361eb9ebf6bcbecf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türksat, türksat 6a, mehmet fatih kacır, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
türksat, türksat 6a, mehmet fatih kacır, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

02:49 18.07.2024
© AA / İsmail AslandağSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türksat 6A uydusunun son durumunu inceledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türksat 6A uydusunun son durumunu inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A 5. ateşlemesine ilişkin "5 dakika 22 saniye süren ateşleme ile artık Türksat 6A, nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel yörüngeye yerleşti." dedi.
Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti.
Bu projeye yıllardır emek veren bütün araştırmacılara, mühendislere, Türksat’ın, TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, C-Tech’in bütün çalışanlarına teşekkür eden Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun 40 yıllık bir hayal olduğunu, 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi'nde TÜBİTAK ve ODTÜ arasında imzalanan bir protokolle Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğunu anımsattı.
O yıllarda Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesinin aslında planlarının yapılmaya başlandığını aktaran Kacır, "Fakat maalesef 80'li ve 90'lı yıllar Türkiye'de dönem dönem siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı ve nihayetinde Türkiye'nin uzay yarışında dünya çapında işler ortaya koyma imkanı bulamadığı yıllar oldu. Ta ki 2000'lere kadar. 2000'li yıllardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve kendi uydularından istifade edebilen bir ülke olabilmek adına peşi sıra pek çok başarılı projeyi hayata geçirdi. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yle, özellikle görüntüleme uydularında muazzam bir yerli kabiliyet elde ettik" ifadesini kullandı.

'Önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu'

Kacır, haberleşme uydularını geliştirmenin, görüntüleme uydularıyla mukayese edildiğinde daha iddialı ve ileri bir hedef olduğunu dile getirdi.
Daha önceki haberleşme uydularını yurt dışından temin eden Türkiye’nin Türksat 6A ile ilk kez kendi haberleşme uydusunu kendi ekiplerinin geliştirmeleriyle, tasarımlarıyla ürettiğini ve nihayetinde uzaya gönderdiğini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:
"Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu, teknoloji ürünüdür. Türksat 6A ile Türkiye artık kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline gelmiştir. Türksat 6A'nın geliştirilme süreci boyunca 23 farklı çeşitte 84 ekipmanı yerli olarak ürettik. 396 çevresel ve fonksiyonel testi kendi merkezimizde TUSAŞ Yerleşkesi'nde bulunan USET Merkezi'nde kendi imkanlarımızla başarıyla tamamladık. Nihayetinde Türksat 6A'da yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı yakaladık. Türksat 6A'nın da dahil olmasıyla birlikte artık Türksat haberleşme uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişme imkanına kavuşmuş olduk. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil oldu. Türksat 6A'da yaşadığımız ilklerden en önemlisi belki de yörünge transferlerini kendi ekiplerimizin kabiliyetleriyle yapabilmekti. Çünkü bu yetkinlik, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda geliştireceği yeni uydu ve uzay sistemlerinde, yeni projelerinde değerlendireceğimiz önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu."

Türksat 6A, nihai görev yörüngesinde

Türksat 6A'yı 9 Temmuz'da uzaya gönderdiklerini anımsatan Kacır, "Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldı. İlk sinyalden yaklaşık bir saat sonra uyduya ilk komutu yine ekiplerimiz göndermiş oldu. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından gönderilen komutla önemli aşamalardan biri olarak kabul ettiğimiz güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk" dedi.
Kacır, 10-12-14 ve 16 Temmuz'da dört farklı ateşleme yaparak uydunun roketten ayrıldıktan sonra hareket etmekte olduğu 300 kilometre ve 70 bin kilometre arasındaki eliptik yörüngeden adım adım nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye transfer ettiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Transfer işlemlerinin sonuncusuna da birlikte şahitlik etmiş olduk. 5 dakika 22 saniye süren ateşleme ile artık Türksat 6A, nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel yörüngeye yerleşti. Şimdi önümüzdeki aylarda yaklaşık 50 derecelik yörüngede Türksat 6A, testlerini tamamlayacak ve sonrasında da nihai görev yörüngesi olan 42 dereceye transfer olacak ve ekiplerimiz tarafından faaliyet göstermek üzere en az 15 yıl boyunca görev yapmak üzere Türksat'ımıza teslim edilmiş olacak."
Bakan Kacır, gelecek yıllarda yeni uydu projeleriyle yine Milli Uzay Programı'nın en önemli aşamalarından biri olan Ay Misyonu ile bu kabiliyetleri çok daha ileri düzeylere ekipler sayesinde taşıyacaklarını dile getirdi.
Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin adını uzaya yazdırmaya, Türkiye'yi uzay teknolojilerinde lider ülkelerden biri kılmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Ben huzurlarınızda, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Türksat 6A Projemizi ve tüm Milli Teknoloji Hamlesi Program ve projelerini en güçlü şekilde himaye ettikleri için Kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Türksat 6A Projesi'ne bugüne kadar sundukları sahiplenme ve destek için yine TÜBİTAK Uzaya, TUSAŞ, ASELSAN, CTech ekiplerine ve elbette nihai olarak uyduyu kullanacak olan Türksat ekiplerimize, bütün süreç boyunca gösterdikleri gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Türksat 6A, Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала