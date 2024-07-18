https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turksat-6anin-5-atesleme-sureci-basariyla-tamamlandi-1085961662.html

Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A 5. ateşlemesine ilişkin "5 dakika 22 saniye süren ateşleme ile artık Türksat 6A, nihai görev... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T02:49+0300

2024-07-18T02:49+0300

2024-07-18T02:49+0300

türkiye

türksat

türksat 6a

mehmet fatih kacır

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/17/1081982869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6637621ec9bc026e8a564eac9d4e485.jpg

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti.Bu projeye yıllardır emek veren bütün araştırmacılara, mühendislere, Türksat’ın, TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, C-Tech’in bütün çalışanlarına teşekkür eden Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun 40 yıllık bir hayal olduğunu, 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi'nde TÜBİTAK ve ODTÜ arasında imzalanan bir protokolle Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğunu anımsattı.O yıllarda Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesinin aslında planlarının yapılmaya başlandığını aktaran Kacır, "Fakat maalesef 80'li ve 90'lı yıllar Türkiye'de dönem dönem siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı ve nihayetinde Türkiye'nin uzay yarışında dünya çapında işler ortaya koyma imkanı bulamadığı yıllar oldu. Ta ki 2000'lere kadar. 2000'li yıllardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve kendi uydularından istifade edebilen bir ülke olabilmek adına peşi sıra pek çok başarılı projeyi hayata geçirdi. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yle, özellikle görüntüleme uydularında muazzam bir yerli kabiliyet elde ettik" ifadesini kullandı.'Önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu'Kacır, haberleşme uydularını geliştirmenin, görüntüleme uydularıyla mukayese edildiğinde daha iddialı ve ileri bir hedef olduğunu dile getirdi.Daha önceki haberleşme uydularını yurt dışından temin eden Türkiye’nin Türksat 6A ile ilk kez kendi haberleşme uydusunu kendi ekiplerinin geliştirmeleriyle, tasarımlarıyla ürettiğini ve nihayetinde uzaya gönderdiğini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti: Türksat 6A, nihai görev yörüngesindeTürksat 6A'yı 9 Temmuz'da uzaya gönderdiklerini anımsatan Kacır, "Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldı. İlk sinyalden yaklaşık bir saat sonra uyduya ilk komutu yine ekiplerimiz göndermiş oldu. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından gönderilen komutla önemli aşamalardan biri olarak kabul ettiğimiz güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk" dedi.Kacır, 10-12-14 ve 16 Temmuz'da dört farklı ateşleme yaparak uydunun roketten ayrıldıktan sonra hareket etmekte olduğu 300 kilometre ve 70 bin kilometre arasındaki eliptik yörüngeden adım adım nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye transfer ettiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:Bakan Kacır, gelecek yıllarda yeni uydu projeleriyle yine Milli Uzay Programı'nın en önemli aşamalarından biri olan Ay Misyonu ile bu kabiliyetleri çok daha ileri düzeylere ekipler sayesinde taşıyacaklarını dile getirdi.Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin adını uzaya yazdırmaya, Türkiye'yi uzay teknolojilerinde lider ülkelerden biri kılmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-uraloglu-turksat-6anin-5-ve-son-atesleme-surecinin-tamamlandigini-duyurdu-1085959741.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türksat, türksat 6a, mehmet fatih kacır, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)