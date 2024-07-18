https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tff-baskani-belli-oluyor-yerinden-kalkip-itiraz-etti-salonda-tansiyon-yuksek-1085973864.html
TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek
TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T13:18+0300
2024-07-18T13:18+0300
2024-07-18T13:34+0300
spor
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
ibrahim hacıosmanoğlu
futbol
fetö
fenerbahçe
murat sancak
dursun özbek
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JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.İbrahim Hacıosmanoğlu yerinden kalkıp itiraz ettiGenel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi. Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi ancak TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz etti.İtirazlar sonucu açık oylama tekrarlandı ve 84 oy alan Murat Sancak'a karşı 146 oy alan Mehmet Baykan, Divan Başkanı seçildi.Ali Koç: Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedirKoç, seçim için Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durum içler acısı, böyle gitmez" dedi.Habertürk TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:'FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir'
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TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek
13:18 18.07.2024 (güncellendi: 13:34 18.07.2024)
Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı.
JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.
Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.
Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.
Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.
İbrahim Hacıosmanoğlu yerinden kalkıp itiraz etti
Genel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi. Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi ancak TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz etti.
İtirazlar sonucu açık oylama tekrarlandı ve 84 oy alan Murat Sancak'a karşı 146 oy alan Mehmet Baykan, Divan Başkanı seçildi.
Ali Koç: Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedir
Koç, seçim için Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.
Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durum içler acısı, böyle gitmez" dedi.
Habertürk TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:
Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır? UEFA ve FIFA'dan dört kişi var. Genelde bir kişi olurdu. İnşallah benim konuşmama kulak verirler! Çünkü bu iş böyle gitmez
'FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir'
Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim ama bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bir de işin başka bir tarafı var. Delegelerin bu gözden de bakmalarını öneriyorum. 3 gün önce 15 Temmuz'du. Ülkemiz bu örgütün, devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği gücünü arkasına aldığı dönemde futbola da girmiştir. Fenerbahçe'yi hedef almıştır. 13 senede Fenerbahçe'ye yapılan tahribat hala giderilemedi. 13 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa, son 10 senede en çok puan toplayan 2 takımdan biri Fenerbahçe'yse burada FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir. Bugün Türk futbolunun bize göre FETÖ'den ciddi biçimde arındırılması henüz tamamlanamamıştır. 15 Temmuz açıklamalarıyla bugün futbolun içinde bulunduğu durum bağdaşmamaktadır. Bu seçime delegelerin bir de bu gözle bakmasını istiyorum.