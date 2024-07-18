TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tff-baskani-belli-oluyor-yerinden-kalkip-itiraz-etti-salonda-tansiyon-yuksek-1085973864.html
TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek
TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T13:18+0300
2024-07-18T13:34+0300
spor
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
ibrahim hacıosmanoğlu
futbol
fetö
fenerbahçe
murat sancak
dursun özbek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085973706_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_618ce48dcadee17d5c9891a1bb61bbb3.jpg
JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.İbrahim Hacıosmanoğlu yerinden kalkıp itiraz ettiGenel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi. Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi ancak TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz etti.İtirazlar sonucu açık oylama tekrarlandı ve 84 oy alan Murat Sancak'a karşı 146 oy alan Mehmet Baykan, Divan Başkanı seçildi.Ali Koç: Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedirKoç, seçim için Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durum içler acısı, böyle gitmez" dedi.Habertürk TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:'FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kulupler-birligi-vakfinda-ali-koc-donemi-sona-eriyor-hasan-arattan-aciklama-1085536348.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085973706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3a9b7b6df7a04db276fc07aa51981de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tff başkanı seçimi,tff bakanı kim,tff başkanı kim oldu,tff başkanlığı adyaları,büyükekşi kimdir,hacıosmanoğlu kimdir
tff başkanı seçimi,tff bakanı kim,tff başkanı kim oldu,tff başkanlığı adyaları,büyükekşi kimdir,hacıosmanoğlu kimdir

TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek

13:18 18.07.2024 (güncellendi: 13:34 18.07.2024)
© AA / Evrim AydınTFF Başkanı belli oluyor
TFF Başkanı belli oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı.
JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.
Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.
Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.
Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu yerinden kalkıp itiraz etti

Genel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi. Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi ancak TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz etti.

İtirazlar sonucu açık oylama tekrarlandı ve 84 oy alan Murat Sancak'a karşı 146 oy alan Mehmet Baykan, Divan Başkanı seçildi.

Ali Koç: Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedir

Koç, seçim için Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.
Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durum içler acısı, böyle gitmez" dedi.
Habertürk TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:

Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır? UEFA ve FIFA'dan dört kişi var. Genelde bir kişi olurdu. İnşallah benim konuşmama kulak verirler! Çünkü bu iş böyle gitmez

'FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir'

Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim ama bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bir de işin başka bir tarafı var. Delegelerin bu gözden de bakmalarını öneriyorum. 3 gün önce 15 Temmuz'du. Ülkemiz bu örgütün, devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği gücünü arkasına aldığı dönemde futbola da girmiştir. Fenerbahçe'yi hedef almıştır. 13 senede Fenerbahçe'ye yapılan tahribat hala giderilemedi. 13 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa, son 10 senede en çok puan toplayan 2 takımdan biri Fenerbahçe'yse burada FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir. Bugün Türk futbolunun bize göre FETÖ'den ciddi biçimde arındırılması henüz tamamlanamamıştır. 15 Temmuz açıklamalarıyla bugün futbolun içinde bulunduğu durum bağdaşmamaktadır. Bu seçime delegelerin bir de bu gözle bakmasını istiyorum.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
SPOR
Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç dönemi sona eriyor: Hasan Arat'tan açıklama
4 Temmuz, 19:59

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала