https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tff-baskani-belli-oluyor-yerinden-kalkip-itiraz-etti-salonda-tansiyon-yuksek-1085973864.html

TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek

TFF Başkanı belli oluyor: Yerinden kalkıp itiraz etti, salonda tansiyon yüksek

Sputnik Türkiye

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T13:18+0300

2024-07-18T13:18+0300

2024-07-18T13:34+0300

spor

ali koç

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

ibrahim hacıosmanoğlu

futbol

fetö

fenerbahçe

murat sancak

dursun özbek

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JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.İbrahim Hacıosmanoğlu yerinden kalkıp itiraz ettiGenel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi. Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi ancak TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz etti.İtirazlar sonucu açık oylama tekrarlandı ve 84 oy alan Murat Sancak'a karşı 146 oy alan Mehmet Baykan, Divan Başkanı seçildi.Ali Koç: Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedirKoç, seçim için Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe için yok hükmündedir. Bugün boş oy kullanacağız. Türk futbolunda durum içler acısı, böyle gitmez" dedi.Habertürk TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:'FETÖ unsurunu gözardı etmemek gerekir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kulupler-birligi-vakfinda-ali-koc-donemi-sona-eriyor-hasan-arattan-aciklama-1085536348.html

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