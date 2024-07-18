https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/trumpa-suikast-girisimi-zanlisinin-13-temmuz-promiyerim-olacak-yazdigi-iddia-edildi-1085988757.html

Trump’a suikast girişimi zanlısının, ‘13 Temmuz prömiyerim olacak’ yazdığı iddia edildi

Trump’a suikast girişimi zanlısının, ‘13 Temmuz prömiyerim olacak’ yazdığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un internette bir oyun platformuna "13 Temmuz prömiyerim olacak... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:52+0300

2024-07-18T19:52+0300

2024-07-18T19:52+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

suikast girişimi

joe biden

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ABD'de suikast girişimi zanlısı Crooks'un bu eylemi nasıl ve niye gerçekleştirdiği yönünde araştırmalar devam ederken ismini vermek istemeyen soruşturma ekibinden 3 kaynak, ABC'ye, Crooks'un suikast girişiminin arkasında yatan nedeni belirlemek için çalışan müfettişlerin, "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesaj bulduklarını açıkladı.Kaynaklar, Crooks tarafından yazıldığına inandıkları mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin kullanıldığını belirtti.Crooks'un elektronik aletlerinde incelemeleri sürdüren yetkililerin, telefonda Trump ve başkan Joe Biden'in resimlerini bulduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastladığı kaydedildi.Crooks'un 1 saat önceden "şüpheli" olarak fotoğrafı çekilip polisle paylaşılmışDiğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce seçim mitingi alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkıyor.Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin dün Senato üyelerine verdiği kapalı brifingten sızan bilgilere göre, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.AP'ye konuşan, söz konusu brifingten bilgisi olan 8 güvenlik yetkilisine göre, Crooks'un şüpheli durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolarak Trump kürsüye çıktıktan sonra 135 metre uzaklıktaki binanın çatısında görüldüğü aktarıldı.Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks’un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.Gizli Servis yetkilileri, Crooks'un saldırıyı gerçekleştirdiği alanın güvenliğinin yerel ve eyalet polislerinin görev alanı içinde olduğunu savunurken, yerel kolluk kuvvetleri de en üst yetkili birim olarak Gizli Servisin böyle bir görevlendirme yapmadığı ve de personel sayılarının buna yeterli olmadığı şeklinde karşılık veriyor.Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Gizli Servis direktörüne tepkiliTrump'a yönelik suikast girişimini engellemede başarısız olmakla eleştirilen ABD Gizli Servisi üzerinde de baskılar gittikçe artıyor.Kongre'de Senato üyelerine verilen brifingten sonra dün Milwaukee şehrinde devam eden Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’ne katılan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, burada bir grup Cumhuriyetçi Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaştı.Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, kongre alanında yürüyen Cheatle'nin peşinden giderek, "Bu bir suikast girişimiydi. İnsanlara cevap borçlusun. Başkan Trump'a cevap borçlusunuz" diye bağırdı.Gruptaki Wyoming Senatörü John Barrasso da Cheatle'nin hiçbir cevap vermeden yürümeye devam etmesine tepki göstererek, "Bu sessizlik gerçeklere karşı duvar örmektir" ifadesini kullandı.Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Cheatle'nin daha sonra durup etrafını çeviren Kongre üyelerini başını sallayarak dinlediği, sordukları sorulara ise "Burası bunlara cevap vermenin yeri ve zamanı değil" diyerek yanıtsız bıraktığı duyuldu.Blackburn ve Barrasso, dün Senato üyelerine verilen brifingten sonra yaptığı açıklamalarda, Gizli Servisin, Trump'a suikast girişimi öncesi zanlıyı şüpheli olarak bir saat önceden bildiğini duyurmuş, buna rağmen saldırının engellenememesi nedeniyle Cheatle’ye istifa çağrısında bulunmuştu.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, suikast girişimi, joe biden