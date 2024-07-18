https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/trumpa-saldiran-kisinin-supheli-davrandigi-saldiridan-bir-saat-once-ogrenildi-1085967598.html

‘Trump’a saldıran kişinin şüpheli davrandığı saldırıdan bir saat önce öğrenildi’

‘Trump’a saldıran kişinin şüpheli davrandığı saldırıdan bir saat önce öğrenildi’

Sputnik Türkiye

ABD’li Senatör Barrasso, başlıca görevi ABD başkanlarını ve ailelerini korumak olan ABD Gizli Servisi’ni, Donald Trump’a seçim mitingi sırasında suikast... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T10:15+0300

2024-07-18T10:15+0300

2024-07-18T10:11+0300

dünya

abd

donald trump

john barrasso

miting

şüpheli

suikast girişimi

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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Wyoming Eyaleti’ni temsil eden Cumhuriyetçi John Barrasso, ABD Gizli Servisi’nin Kongre üyeleri için gerçekleştirdiği brifingin ardından Fox News’a yaptığı açıklamada, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’a yüklendi.Barrasso, saldırganın eylemi gerçekleştirmeden bir saat önce şüpheli davranışlarıyla dikkat çektiğini belirterek şunu dedi:Senatör, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’ın bu olayın ardından istifa etmesi gerektiğini savundu.Trump’a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden zanlının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/jd-vance-trumpin-zaferi-bazi-muttefiklerimiz-icin-belescilige-son-verecek-1085963071.html

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abd, donald trump, john barrasso, miting, şüpheli, suikast girişimi