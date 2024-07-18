https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/jd-vance-trumpin-zaferi-bazi-muttefiklerimiz-icin-belescilige-son-verecek-1085963071.html

J.D. Vance: Trump’ın zaferi bazı müttefiklerimiz için beleşçiliğe son verecek

J.D. Vance: Trump’ın zaferi bazı müttefiklerimiz için beleşçiliğe son verecek

Sputnik Türkiye

ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio senatörü J.D. Vance, eski Başkanı Donald Trump’ın seçimi kazanması... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T07:50+0300

2024-07-18T07:50+0300

2024-07-18T07:45+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

j.d. vance

donald trump

müttefik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085905822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6166c56cde4b1100698c11b7be1a2953.jpg

Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşma yapan J.D. Vance, “Birlikte çocuklarımızı sadece mecbur kaldığımızda savaşa göndereceğiz... Saldırırsak, sert saldırırız” ifadesini kullandı.Başkan yardımcısı adayı, “Birlikte, müttefiklerimizin güvenlik konusundaki sorumluluk yükümüzü paylaşmalarını sağlayacağız. Amerikan vergi mükelleflerinin cömertliğine ihanet edenler için artık beleş yok” diye konuştu.‘ABD’nin Trump’a ihtiyacı var’J.D. Vance, Trump’ın sadece ülkeyi düşündüğünü ve ülkenin ona ihtiyacı olduğunu söyledi.Ohio senatörü, “Trump hakkında söylenen yalanları düşünün ve suikast girişiminden sonra yumruğunu kaldırdığı fotoğrafa bakın. Tüm Amerika onun yanındaydı. Ne yapmaya çağırdı? Mücadele etmeye, Amerika için mücadele etmeye. Böyle bir anda bile bizi düşünüyordu” dedi.“Trump başarılı bir iş adamı olarak tatil yapabilirdi, ama bir siyasetçi olarak zulüm görmeyi seçti” diyen Vance, “Trump sadece ABD’nin iyiliği için aday oldu ve ülkenin ona ihtiyacı var” diye kaydetti.Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde, Ohio senatörü Vance’i başkan yardımcısı olarak aday göstereceğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti kongresi de kısa süre sonra Vance’i bu göreve aday gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/beyaz-saray-abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1085960523.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, j.d. vance, donald trump, müttefik