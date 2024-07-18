https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/jd-vance-trumpin-zaferi-bazi-muttefiklerimiz-icin-belescilige-son-verecek-1085963071.html
J.D. Vance: Trump’ın zaferi bazı müttefiklerimiz için beleşçiliğe son verecek
J.D. Vance: Trump’ın zaferi bazı müttefiklerimiz için beleşçiliğe son verecek
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ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio senatörü J.D. Vance, eski Başkanı Donald Trump’ın seçimi kazanması... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T07:50+0300
2024-07-18T07:50+0300
2024-07-18T07:45+0300
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Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşma yapan J.D. Vance, “Birlikte çocuklarımızı sadece mecbur kaldığımızda savaşa göndereceğiz... Saldırırsak, sert saldırırız” ifadesini kullandı.Başkan yardımcısı adayı, “Birlikte, müttefiklerimizin güvenlik konusundaki sorumluluk yükümüzü paylaşmalarını sağlayacağız. Amerikan vergi mükelleflerinin cömertliğine ihanet edenler için artık beleş yok” diye konuştu.‘ABD’nin Trump’a ihtiyacı var’J.D. Vance, Trump’ın sadece ülkeyi düşündüğünü ve ülkenin ona ihtiyacı olduğunu söyledi.Ohio senatörü, “Trump hakkında söylenen yalanları düşünün ve suikast girişiminden sonra yumruğunu kaldırdığı fotoğrafa bakın. Tüm Amerika onun yanındaydı. Ne yapmaya çağırdı? Mücadele etmeye, Amerika için mücadele etmeye. Böyle bir anda bile bizi düşünüyordu” dedi.“Trump başarılı bir iş adamı olarak tatil yapabilirdi, ama bir siyasetçi olarak zulüm görmeyi seçti” diyen Vance, “Trump sadece ABD’nin iyiliği için aday oldu ve ülkenin ona ihtiyacı var” diye kaydetti.Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde, Ohio senatörü Vance’i başkan yardımcısı olarak aday göstereceğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti kongresi de kısa süre sonra Vance’i bu göreve aday gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/beyaz-saray-abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1085960523.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, j.d. vance, donald trump, müttefik
J.D. Vance: Trump’ın zaferi bazı müttefiklerimiz için beleşçiliğe son verecek
ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio senatörü J.D. Vance, eski Başkanı Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, mecbur kalmadıkları sürece hiçbir savaşa girmeyeceklerini ve güvenlik alanında mali taahhütlerini yerine getirmeyen müttefiklere ödeme yapmayacaklarını belirtti.
Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşma yapan J.D. Vance, “Birlikte çocuklarımızı sadece mecbur kaldığımızda savaşa göndereceğiz... Saldırırsak, sert saldırırız” ifadesini kullandı.
Başkan yardımcısı adayı, “Birlikte, müttefiklerimizin güvenlik konusundaki sorumluluk yükümüzü paylaşmalarını sağlayacağız. Amerikan vergi mükelleflerinin cömertliğine ihanet edenler için artık beleş yok” diye konuştu.
‘ABD’nin Trump’a ihtiyacı var’
J.D. Vance, Trump’ın sadece ülkeyi düşündüğünü ve ülkenin ona ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ohio senatörü, “Trump hakkında söylenen yalanları düşünün ve suikast girişiminden sonra yumruğunu kaldırdığı fotoğrafa bakın. Tüm Amerika onun yanındaydı. Ne yapmaya çağırdı? Mücadele etmeye, Amerika için mücadele etmeye. Böyle bir anda bile bizi düşünüyordu” dedi.
“Trump başarılı bir iş adamı olarak tatil yapabilirdi, ama bir siyasetçi olarak zulüm görmeyi seçti” diyen Vance, “Trump sadece ABD’nin iyiliği için aday oldu ve ülkenin ona ihtiyacı var” diye kaydetti.
Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde, Ohio senatörü Vance’i başkan yardımcısı olarak aday göstereceğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti kongresi de kısa süre sonra Vance’i bu göreve aday gösterdi.