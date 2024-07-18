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Sabahları yorgun uyanmanın 3 sebebi belli oldu: 'Bunları yapın, hayatınız değişecek'
Sabahları yorgun uyanmanın 3 sebebi belli oldu: 'Bunları yapın, hayatınız değişecek'
Sputnik Türkiye
Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, birkaç alışkanlık değişikliğiyle bu durumu düzeltebilirsiniz. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T08:19+0300
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Dr. Huberman'a göre, uyanır uyanmaz yapılması gereken ilk şey doğal ışık almak. Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkmak, vücudun doğal desteği olan kortizolü aktive eder. Sadece beş ila on dakika dışarıda kalmak, 24 saatlik kortizol döngüsünde sağlıklı bir artış sağlar. Bu alışkanlık, uyanıklık seviyenizi, odaklanmanızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Gün ışığından faydalanmamak, kötü bir uyku düzenine neden olabilir ve sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Lambalar ve telefon ekranları, doğal ışığın yerini tutmaz ve düzenli bir uyku için yeterli değildir.Kafein tüketimini erteleyinSabahları yorgun uyandığınızda hemen kahve içmek yerine, ilk kafein alımınızı uyandıktan en az 90 dakika sonraya erteleyin. Dr. Huberman, beynimizde adenozin adı verilen bir kimyasalın uykulu hissetmemize neden olduğunu ve kafeinin bu kimyasalı bloke ettiğini belirtiyor. Uyandıktan hemen sonra kahve içmek, adenozin birikimini önleyemediği için yorgunluk hissi devam edebilir.Vücut ısısını artırınYatakta sıcak bir ortamda yatmak, yataktan çıkmanızı zorlaştırabilir. Vücut sıcaklığı, uyanmadan önce biraz yükselir ve gecenin ortasında en düşük noktasına ulaşır. Uyanmak için vücut sıcaklığını artırmak gerekir. Sabahları egzersiz yapmak, vücut sıcaklığını artırmanın en etkili yoludur. Egzersizden hoşlanmıyorsanız, soğuk bir duş alabilirsiniz. Dr. Huberman, soğuk suyun vücut sıcaklığını artırarak uyanmanızı sağladığını ve dopamin salgısını tetiklediğini söylüyor.Dr. Huberman'ın sabah rutinleri önerileriBu basit değişikliklerle, sabahları daha dinç uyanabilir ve gün boyu enerjik kalabilirsiniz. Dr. Huberman'ın bu önerilerini uygulayarak, uyku düzeninizi ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/nem-gittikce-artiyor-meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklarina-kuvvetli-saganak-eslik-edecek-1085962403.html
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Sabahları yorgun uyanmanın 3 sebebi belli oldu: 'Bunları yapın, hayatınız değişecek'

08:19 18.07.2024
© AAAlarm, uyku, uyumak
Alarm, uyku, uyumak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, birkaç alışkanlık değişikliğiyle bu durumu düzeltebilirsiniz. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Andrew Huberman, sabahları ilk yaptığınız hareketlerin tüm gün boyunca uyanık kalmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte Dr. Huberman'ın önerileri:
Dr. Huberman'a göre, uyanır uyanmaz yapılması gereken ilk şey doğal ışık almak. Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkmak, vücudun doğal desteği olan kortizolü aktive eder. Sadece beş ila on dakika dışarıda kalmak, 24 saatlik kortizol döngüsünde sağlıklı bir artış sağlar. Bu alışkanlık, uyanıklık seviyenizi, odaklanmanızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Gün ışığından faydalanmamak, kötü bir uyku düzenine neden olabilir ve sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Lambalar ve telefon ekranları, doğal ışığın yerini tutmaz ve düzenli bir uyku için yeterli değildir.

Kafein tüketimini erteleyin

Sabahları yorgun uyandığınızda hemen kahve içmek yerine, ilk kafein alımınızı uyandıktan en az 90 dakika sonraya erteleyin. Dr. Huberman, beynimizde adenozin adı verilen bir kimyasalın uykulu hissetmemize neden olduğunu ve kafeinin bu kimyasalı bloke ettiğini belirtiyor. Uyandıktan hemen sonra kahve içmek, adenozin birikimini önleyemediği için yorgunluk hissi devam edebilir.

Vücut ısısını artırın

Yatakta sıcak bir ortamda yatmak, yataktan çıkmanızı zorlaştırabilir. Vücut sıcaklığı, uyanmadan önce biraz yükselir ve gecenin ortasında en düşük noktasına ulaşır. Uyanmak için vücut sıcaklığını artırmak gerekir. Sabahları egzersiz yapmak, vücut sıcaklığını artırmanın en etkili yoludur. Egzersizden hoşlanmıyorsanız, soğuk bir duş alabilirsiniz. Dr. Huberman, soğuk suyun vücut sıcaklığını artırarak uyanmanızı sağladığını ve dopamin salgısını tetiklediğini söylüyor.

Dr. Huberman'ın sabah rutinleri önerileri

Doğal Işık Alın: Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkın ve gün ışığı alın.
Kafein Tüketimini Erteleyin: İlk kahvenizi uyandıktan en az 90 dakika sonra için.
Egzersiz Yapın veya Soğuk Duş Alın: Vücut sıcaklığınızı artırarak uyanıklık seviyenizi yükseltin.
Bu basit değişikliklerle, sabahları daha dinç uyanabilir ve gün boyu enerjik kalabilirsiniz. Dr. Huberman'ın bu önerilerini uygulayarak, uyku düzeninizi ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.
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