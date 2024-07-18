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Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif
Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği bildirildi. Suudi bir kulübün, milli futbolcu için... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T07:22+0300
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29 yaşındaki İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi temsilcisinin, oyuncuya yıllık 15-17 milyon Euro civarında astronomik bir maaş teklif ettiği ifade edildi. Bu cazip teklifin ardından İrfan Can'ın, transfer konusunda ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.Fenerbahçe'nin kararı merakla bekleniyorYapılan teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bonservis bedeli ve oyuncuya sunulan maaş teklifinin büyüklüğü, Sarı-Lacivertli kulübü düşünmeye sevk ediyor. İrfan Can Kahveci'nin Suudi Arabistan'a transferi, Fenerbahçe için önemli bir gelir kaynağı oluşturabilir.
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irfan can kahveci, suudi arabistan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
irfan can kahveci, suudi arabistan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü

Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif

07:22 18.07.2024
© AAİrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği bildirildi. Suudi bir kulübün, milli futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübe 10-12 milyon Euro arası bir bonservis bedeli önerdiği öne sürüldü.
29 yaşındaki İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi temsilcisinin, oyuncuya yıllık 15-17 milyon Euro civarında astronomik bir maaş teklif ettiği ifade edildi. Bu cazip teklifin ardından İrfan Can'ın, transfer konusunda ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin kararı merakla bekleniyor

Yapılan teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bonservis bedeli ve oyuncuya sunulan maaş teklifinin büyüklüğü, Sarı-Lacivertli kulübü düşünmeye sevk ediyor. İrfan Can Kahveci'nin Suudi Arabistan'a transferi, Fenerbahçe için önemli bir gelir kaynağı oluşturabilir.
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