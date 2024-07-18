https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/suudi-arabistandan-irfan-can-kahveciye-servet-gibi-teklif-1085962268.html

Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif

Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği bildirildi. Suudi bir kulübün, milli futbolcu için... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T07:22+0300

2024-07-18T07:22+0300

2024-07-18T07:22+0300

spor

irfan can kahveci

suudi arabistan

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

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29 yaşındaki İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi temsilcisinin, oyuncuya yıllık 15-17 milyon Euro civarında astronomik bir maaş teklif ettiği ifade edildi. Bu cazip teklifin ardından İrfan Can'ın, transfer konusunda ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.Fenerbahçe'nin kararı merakla bekleniyorYapılan teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bonservis bedeli ve oyuncuya sunulan maaş teklifinin büyüklüğü, Sarı-Lacivertli kulübü düşünmeye sevk ediyor. İrfan Can Kahveci'nin Suudi Arabistan'a transferi, Fenerbahçe için önemli bir gelir kaynağı oluşturabilir.

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irfan can kahveci, suudi arabistan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü