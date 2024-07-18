https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sosyal-medyada-rekor-kiran-bulusma-love-island-sampiyonu-ekin-su-ve-arda-gulerden-fotograf-geldi-1085964437.html
Sosyal medyada rekor kıran buluşma: Love Island şampiyonu Ekin Su ve Arda Güler'den fotoğraf geldi
Sosyal medyada rekor kıran buluşma: Love Island şampiyonu Ekin Su ve Arda Güler'den fotoğraf geldi
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin ünlü yarışması "Love Island" (Aşk Adası) programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, son dönemin parlayan futbolcularından Arda... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T08:59+0300
2024-07-18T08:59+0300
2024-07-18T08:59+0300
arda güler
yaşam
fotoğraf
paylaşım
ingiltere
ekin su cülcüloğlu
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Ekin Su Cülcüloğlu, daha önce "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde rol almış ve "Love Island" yarışmasında partneri Davide Sanclimenti ile birlikte birinci olarak 50 bin sterlinlik ödülü paylaşmıştı. Haziran ayında 11 aylık ilişkilerini sonlandırdıklarını duyuran ünlü oyuncu, yarışmadan sonra da adından sıkça söz ettirmeye devam etti.Sosyal Medyada Gündem OlduŞimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekin Su, ünlü futbolcu Arda Güler ile aynı spor salonunda bir araya geldi. İkilinin yan yana verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi ve yorum aldı.
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Sosyal medyada rekor kıran buluşma: Love Island şampiyonu Ekin Su ve Arda Güler'den fotoğraf geldi
İngiltere'nin ünlü yarışması "Love Island" (Aşk Adası) programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler ile bir araya geldi. İkilinin spor salonundan paylaştığı kare kısa sürede büyük ilgi topladı.
Ekin Su Cülcüloğlu, daha önce "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde rol almış ve "Love Island" yarışmasında partneri Davide Sanclimenti ile birlikte birinci olarak 50 bin sterlinlik ödülü paylaşmıştı. Haziran ayında 11 aylık ilişkilerini sonlandırdıklarını duyuran ünlü oyuncu, yarışmadan sonra da adından sıkça söz ettirmeye devam etti.
Sosyal Medyada Gündem Oldu
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekin Su, ünlü futbolcu Arda Güler ile aynı spor salonunda bir araya geldi. İkilinin yan yana verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi ve yorum aldı.