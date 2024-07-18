https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sirnak-valiliginden-sicaklik-uyarisi-1085992975.html

Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı

Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T21:51+0300

2024-07-18T21:51+0300

2024-07-18T21:51+0300

türkiye

şırnak

şırnak valiliği

sıcaklık

sıcak

sıcak hava

sıcak hava

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html

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