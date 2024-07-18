https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sirnak-valiliginden-sicaklik-uyarisi-1085992975.html
Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı
Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T21:51+0300
2024-07-18T21:51+0300
2024-07-18T21:51+0300
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şırnak valiliği
sıcaklık
sıcak
sıcak hava
sıcak hava
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/akomdan-afrika-sicaklari-uyarisi-olculenden-5-8-derece-daha-yuksek-hissedilecek-1085990839.html
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şırnak, şırnak valiliği, sıcaklık, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
şırnak, şırnak valiliği, sıcaklık, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı
Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.