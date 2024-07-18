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Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı
Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalları, baraj, akarsu, göl ve göletlere girilmesinin yasaklandığını bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T22:39+0300
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın hassasiyet gösterdiği konuların başında boğulma vakalarının geldiği belirtilerek, bu konuda yeni kararlar alındığı aktarıldı.Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince alınacak tedbirlere uymayanlara taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, alınan önlemlerin can güvenliğine yönelik olduğunu aktararak, "Biz bir kez daha vatandaşlarımıza yüzmek veya serinlemek amacıyla yasaklanan alanlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Yasaklama getirdiğimiz bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir, öngörülemeyen bir şekilde risk oluşturmaktadır. Maalesef her yaz döneminde ilimizde onlarca vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu konuda duyarlılığı ve caydırıcılığı artırmak için yasaklama kararı aldık. Özellikle aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirmeli. Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Çocuklarımızı bilgilendirelim ve bizler de lütfen kurallara uyalım. Alınan karar gereği kesinlikle taviz verilmeyerek denetimler yapılacak ve gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Amaç kesinlikle ceza uygulamak değil, caydırıcılıkla insan hayatını ön planda tutmaktır" ifadelerini kullandı.
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şanlıurfa, boğulma, akarsu, baraj, baraj gölü
şanlıurfa, boğulma, akarsu, baraj, baraj gölü

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı

22:39 18.07.2024
© DHAŞanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© DHA
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Şanlıurfa Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalları, baraj, akarsu, göl ve göletlere girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın hassasiyet gösterdiği konuların başında boğulma vakalarının geldiği belirtilerek, bu konuda yeni kararlar alındığı aktarıldı.
Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince alınacak tedbirlere uymayanlara taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi yasaklandı. Vali Hasan Şıldak'ın imzası ile Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne iletilen Valilik Genel Emri doğrultusunda yapılacak denetimle yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, alınan önlemlerin can güvenliğine yönelik olduğunu aktararak, "Biz bir kez daha vatandaşlarımıza yüzmek veya serinlemek amacıyla yasaklanan alanlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Yasaklama getirdiğimiz bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir, öngörülemeyen bir şekilde risk oluşturmaktadır. Maalesef her yaz döneminde ilimizde onlarca vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu konuda duyarlılığı ve caydırıcılığı artırmak için yasaklama kararı aldık. Özellikle aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirmeli. Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Çocuklarımızı bilgilendirelim ve bizler de lütfen kurallara uyalım. Alınan karar gereği kesinlikle taviz verilmeyerek denetimler yapılacak ve gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Amaç kesinlikle ceza uygulamak değil, caydırıcılıkla insan hayatını ön planda tutmaktır" ifadelerini kullandı.
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