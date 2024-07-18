https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sanliurfada-baraj-gol-akarsu-ve-sulama-kanallarina-girilmesi-yasaklandi-1085994459.html

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalları, baraj, akarsu, göl ve göletlere girilmesinin yasaklandığını bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T22:39+0300

2024-07-18T22:39+0300

2024-07-18T22:39+0300

türkiye

şanlıurfa

boğulma

akarsu

baraj

baraj gölü

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın hassasiyet gösterdiği konuların başında boğulma vakalarının geldiği belirtilerek, bu konuda yeni kararlar alındığı aktarıldı.Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince alınacak tedbirlere uymayanlara taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, alınan önlemlerin can güvenliğine yönelik olduğunu aktararak, "Biz bir kez daha vatandaşlarımıza yüzmek veya serinlemek amacıyla yasaklanan alanlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Yasaklama getirdiğimiz bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir, öngörülemeyen bir şekilde risk oluşturmaktadır. Maalesef her yaz döneminde ilimizde onlarca vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu konuda duyarlılığı ve caydırıcılığı artırmak için yasaklama kararı aldık. Özellikle aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirmeli. Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Çocuklarımızı bilgilendirelim ve bizler de lütfen kurallara uyalım. Alınan karar gereği kesinlikle taviz verilmeyerek denetimler yapılacak ve gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Amaç kesinlikle ceza uygulamak değil, caydırıcılıkla insan hayatını ön planda tutmaktır" ifadelerini kullandı.

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şanlıurfa, boğulma, akarsu, baraj, baraj gölü