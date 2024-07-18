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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-mig-29-savas-ucagini-dusuruldu-1085976968.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğunu ve bin 755 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:32+0300
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Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü, ayrıca 74 insansız hava aracı, 6 adet ABD yapımıHIMARS füzesi ve üç adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engellediği bildirildi.Rusya Karadeniz Filosu güçleri, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 10 insansız deniz aracını imha etti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 160 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı yeni hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu 520 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti. Ayrıca düşman güçlere ait 6 mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın kaybı 540 kadar asker, üç zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Yedi karşı saldırı engellenirken 290 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 120 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken iki mühimmat deposunu havaya uçurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fsb-bir-teror-saldirisini-daha-engelledi-donetskte-mahkeme-binasini-yakacaklardi-1085965957.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars, askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars, askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağı düşürüldü

14:32 18.07.2024
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğunu ve bin 755 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü, ayrıca 74 insansız hava aracı, 6 adet ABD yapımıHIMARS füzesi ve üç adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engellediği bildirildi.
Rusya Karadeniz Filosu güçleri, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 10 insansız deniz aracını imha etti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 160 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı yeni hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu 520 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti. Ayrıca düşman güçlere ait 6 mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın kaybı 540 kadar asker, üç zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Yedi karşı saldırı engellenirken 290 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 120 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken iki mühimmat deposunu havaya uçurdu.
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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