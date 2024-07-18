https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ronald-reagana-suikast-girisiminde-bulunmustu-siddet-gidilecek-yol-degil-barisa-sans-verin-1085981682.html

Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'

Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'

Sputnik Türkiye

30 Mart 1981'de döneminde ABD Başkanı olan Ronald Reagan'a Washington'daki bir otelden çıkarken suikast girişiminde bulunan Hinckley, Donald Trump'ın saldırıya... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T16:40+0300

2024-07-18T16:40+0300

2024-07-18T16:40+0300

dünya

ronald reagon

donald trump

abd

suikast

suikast girişimi

jodie foster

john hinckley

john hinckley,jr

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102480/71/1024807182_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_4f37a5d304fef8d1d2455fccd7f63a25.jpg

Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden şiddet karşıtı açıklama yaptı.1981'de düzenlediği saldırı neticesinde eski ABD Başkanı Reagan'ı yaralayan Hinckley sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, “Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin” cümlesini kaydetti.Söz konusu bu açıklama Trump'ın seçim kampanyası mitinginde yaralanmasından sonra yapıldı.Hinckley'in doğrudan Trump ismini geçirmediği paylaşımında takipçileri, söz konusu açıklamanın Trump'a karşı düzenlenen suikast ile ilgili olabileceği bağlantısını kurdular.'Jodie Foster'ı etkilemek istemişti'1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı. Hinckley mahkeme tarafından 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı. Akut psikozdan muzdarip olduğu ifade edilen Hinckley, söz konusu bu suikast eylemi ile takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek istediği ifade edilmişti.Hinckley, 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutulduktan sonra 2022'de koşulsuz bir şekilde tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronald reagon, donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, jodie foster, john hinckley, john hinckley,jr