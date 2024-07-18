https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ronald-reagana-suikast-girisiminde-bulunmustu-siddet-gidilecek-yol-degil-barisa-sans-verin-1085981682.html
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'
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30 Mart 1981'de döneminde ABD Başkanı olan Ronald Reagan'a Washington'daki bir otelden çıkarken suikast girişiminde bulunan Hinckley, Donald Trump'ın saldırıya... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:40+0300
2024-07-18T16:40+0300
2024-07-18T16:40+0300
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Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden şiddet karşıtı açıklama yaptı.1981'de düzenlediği saldırı neticesinde eski ABD Başkanı Reagan'ı yaralayan Hinckley sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, “Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin” cümlesini kaydetti.Söz konusu bu açıklama Trump'ın seçim kampanyası mitinginde yaralanmasından sonra yapıldı.Hinckley'in doğrudan Trump ismini geçirmediği paylaşımında takipçileri, söz konusu açıklamanın Trump'a karşı düzenlenen suikast ile ilgili olabileceği bağlantısını kurdular.'Jodie Foster'ı etkilemek istemişti'1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı. Hinckley mahkeme tarafından 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı. Akut psikozdan muzdarip olduğu ifade edilen Hinckley, söz konusu bu suikast eylemi ile takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek istediği ifade edilmişti.Hinckley, 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutulduktan sonra 2022'de koşulsuz bir şekilde tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html
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ronald reagon, donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, jodie foster, john hinckley, john hinckley,jr
ronald reagon, donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, jodie foster, john hinckley, john hinckley,jr
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'
30 Mart 1981'de döneminde ABD Başkanı olan Ronald Reagan'a Washington'daki bir otelden çıkarken suikast girişiminde bulunan Hinckley, Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası yaptığı paylaşımda şiddetin bir yol olmadığını ifade ederek barışa bir şans verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden şiddet karşıtı açıklama yaptı.
1981'de düzenlediği saldırı neticesinde eski ABD Başkanı Reagan'ı yaralayan Hinckley sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, “Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin” cümlesini kaydetti.
Söz konusu bu açıklama Trump'ın seçim kampanyası mitinginde yaralanmasından sonra yapıldı.
Hinckley'in doğrudan Trump ismini geçirmediği paylaşımında takipçileri, söz konusu açıklamanın Trump'a karşı düzenlenen suikast ile ilgili olabileceği bağlantısını kurdular.
'Jodie Foster'ı etkilemek istemişti'
1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı. Hinckley mahkeme tarafından 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı.
Akut psikozdan muzdarip olduğu ifade edilen Hinckley, söz konusu bu suikast eylemi ile takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek istediği ifade edilmişti.
Hinckley, 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutulduktan sonra 2022'de koşulsuz bir şekilde tahliye edilmişti.