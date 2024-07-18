Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:09
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ronald-reagana-suikast-girisiminde-bulunmustu-siddet-gidilecek-yol-degil-barisa-sans-verin-1085981682.html
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'
Sputnik Türkiye
30 Mart 1981'de döneminde ABD Başkanı olan Ronald Reagan'a Washington'daki bir otelden çıkarken suikast girişiminde bulunan Hinckley, Donald Trump'ın saldırıya... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:40+0300
2024-07-18T16:40+0300
dünya
ronald reagon
donald trump
abd
suikast
suikast girişimi
jodie foster
john hinckley
john hinckley,jr
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102480/71/1024807182_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_4f37a5d304fef8d1d2455fccd7f63a25.jpg
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden şiddet karşıtı açıklama yaptı.1981'de düzenlediği saldırı neticesinde eski ABD Başkanı Reagan'ı yaralayan Hinckley sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, “Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin” cümlesini kaydetti.Söz konusu bu açıklama Trump'ın seçim kampanyası mitinginde yaralanmasından sonra yapıldı.Hinckley'in doğrudan Trump ismini geçirmediği paylaşımında takipçileri, söz konusu açıklamanın Trump'a karşı düzenlenen suikast ile ilgili olabileceği bağlantısını kurdular.'Jodie Foster'ı etkilemek istemişti'1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı. Hinckley mahkeme tarafından 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı. Akut psikozdan muzdarip olduğu ifade edilen Hinckley, söz konusu bu suikast eylemi ile takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek istediği ifade edilmişti.Hinckley, 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutulduktan sonra 2022'de koşulsuz bir şekilde tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102480/71/1024807182_26:0:1975:1462_1920x0_80_0_0_2ed8b7f42153718995b5b45ba3b331fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ronald reagon, donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, jodie foster, john hinckley, john hinckley,jr
ronald reagon, donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, jodie foster, john hinckley, john hinckley,jr

Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu: 'Şiddet gidilecek yol değil, barışa şans verin'

16:40 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci / ArşivRonald Reagan'ı vuran suikastçi John Hinckley,Jr.
Ronald Reagan'ı vuran suikastçi John Hinckley,Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci / Arşiv
Abone ol
30 Mart 1981'de döneminde ABD Başkanı olan Ronald Reagan'a Washington'daki bir otelden çıkarken suikast girişiminde bulunan Hinckley, Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası yaptığı paylaşımda şiddetin bir yol olmadığını ifade ederek barışa bir şans verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden şiddet karşıtı açıklama yaptı.
1981'de düzenlediği saldırı neticesinde eski ABD Başkanı Reagan'ı yaralayan Hinckley sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, “Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin” cümlesini kaydetti.
Söz konusu bu açıklama Trump'ın seçim kampanyası mitinginde yaralanmasından sonra yapıldı.
Hinckley'in doğrudan Trump ismini geçirmediği paylaşımında takipçileri, söz konusu açıklamanın Trump'a karşı düzenlenen suikast ile ilgili olabileceği bağlantısını kurdular.

'Jodie Foster'ı etkilemek istemişti'

1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı. Hinckley mahkeme tarafından 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı.
Akut psikozdan muzdarip olduğu ifade edilen Hinckley, söz konusu bu suikast eylemi ile takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek istediği ifade edilmişti.
Hinckley, 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutulduktan sonra 2022'de koşulsuz bir şekilde tahliye edilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
DÜNYA
Donald Trump, suikast sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: Kongrede 'kahraman' gibi karşılandı
16 Temmuz, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала